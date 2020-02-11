Ученые: Новый коронавирус может заразить 60% населения Земли 11.02.2020, 16:14

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Фото: Reuters

Первоочередная задача на данный момент — определить размеры и форму этого «айсберга».

Ведущий эпидемиолог Гонконга заявил о том, что новый коронавирус из Китая может поразить до двух третьих населения Земли, если не начать контролировать его распространение. Предостережение ученого последовало за словами главы Всемирной организации здравоохранения о том, что известные случаи заражения людей, которые никогда не посещали Китай, могут быть только "верхушкой айсберга", сообщает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на The Guardian.

Профессор Габриэль Леун возглавляет кафедру охраны здоровья в Университете Гонкнога. По его словам, первоочередная задача на данный момент определить размеры и форму этого "айсберга". Большинство ученых сходятся на мысли о том, что каждый заразившийся может заразить в среднем 2,5 человека, то есть, эпидемия может охватить 60-80% населения планеты.

Даже несмотря на то, что смертность от коронавируса составляет около 1%, количество смертей в этом случае будет огромным. Леун намерен сказать ВОЗ, что главная проблема – это масштабы эпидемии, которая нарастает. Важно также выяснить, помогли ли меры, предпринятые Китаем, в сдерживании распространения вируса. Если да, то другие страны должны взять их на вооружение.

Леун – один из ведущих экспертов по коронавирусам в мире. Он сыграл важную роль в борьбе с распространением вируса Sars в 2002-03 годах. Он тесно сотрудничает с другими ведущими учеными и специалистами в этой области.

В январе он опубликовал статью, в которой предупреждал о том, что количество заразившихся в городах Китая "будет расти экспоненциально". Через две недели он узнал о критической ситуации в Ухане. Кроме того, он предположил, что могут "начаться независимые, самодостаточные вспышки в крупных городах по всему миру". Это обусловлено тем, что люди, которые уже заразились, но еще не знали об этом, свободно перемещались.

"Действительно ли 60-80% населения мира будут заражены? Может и нет. Может все будет происходить волнами. Возможно, летальность вируса сократится. Ведь, убивая всех на своем пути, он погибает и сам", - заявил Леун.

Ученым также предстоит выяснить, помогли ли ограничения в центре Уханя и других городов сдержать распространение инфекции. "Давайте предположим, что ограничения сработали. Но как долго можно закрывать школы? Сколько времени весь город будет заблокированным? Как долго людям нельзя будет ходить в магазины? А если убрать эти ограничения, начнется ли сразу же новая вспышка? Это все очень важные вопросы", - отметил ученый.

Если же методы Китая не сработали, то придется столкнуться с другой ужасной правдой: возможно, сдержать распространение вируса не удастся. Тогда миру придется изменить направление работы: вместо контроля за распространением вируса, необходимо будет минимизировать его негативные последствия.