Видеохит: Как выглядит фейерверк, который попал в Книгу Гиннесса 1 11.02.2020, 17:12

Он был запущен в американском штате Колорадо.

Фейерверк сделала американская компания Steamboat Fireworks, специализирующаяся на пиротехнике. Рекордный снаряд оказался диаметром более полутора метров (156 сантиметров) и массой свыше тонны (1,1 тонна), а в небо он был запущен со скоростью 482 км/ч, пишет «Популярная механика».

Снаряд запустили во время ежегодного зимнего карнавала, проходящего в Стимбот-Спрингс. Для запуска использовалась вмонтированная в гору Эмеральд-маунтин стальная трубка-направляющая, которая отправила фейерверк весом с легковой автомобиль на высоту около 1,6 километра, прежде чем он там взорвался.

Прошлогодняя попытка побить рекорд у команды Steamboat Fireworks не удалась, поскольку фейерверк взорвался слишком рано, но в 2020 году американские пиротехники смогли войти в Книгу рекордов Гиннесса — после удачного запуска снаряда им был вручён соответствующий сертификат, сообщает CNN.

Напомним, предыдущим крупнейшим фейерверком в мире был снаряд массой 1087 кг, который запустили в небо в Объединённых Арабских Эмиратах в 2018 году.