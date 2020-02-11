«Белорусы, как потомки партизан, игнорируют глупые законы и правила» 1 11.02.2020, 17:23

1,222

Когда люди выходят на улицы — власти начинают обращать внимание на проблемы.

Белтехосмотр заявляет, что количество проходящих техосмотр автомобилей ежегодно снижается. По оценке предприятия, среди транспортных средств, которые ездят в Беларуси, не прошедшими своевременно техосмотр может быть до 50%. Ситуацию комментирует активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», работающий в автомобильной отрасли Павел Юхневич:

- Проблемы происходят от того, что нет взаимопонимания у государства и наших граждан на всех уровнях. Ситуация с техосмотром – яркий пример. 75 процентов людей из моего круга общения, а это профессионалы, связанные с автомобильной отраслью, не проходят техосмотр. Это не целесообразно, это достаточно большие деньги, которые непонятно куда уходят. Сам техосмотр не дорогой, сама процедура, а вот оплата за дороги (дорожный сбор) – он довольно существенный.

Каждый по-разному пользуется машиной. Кто-то ездит каждый день, а кто-то ездит по выходным на дачу, а зимой машина стоит, кто-то ездит раз в две неделе к маме в другой город или к бабушке в деревню. И получается все должны платить одинаково?

Нет какой-то гибкой системы, которая могла бы позволить платить человеку столько, сколько он пропорционально пользуется автомобилем, что было бы логично. Какой-то Советский Союз! Всех уравняли, все платите. Ну а белорусы, как потомки партизан, просто тихо игнорируют и отсиживаются. Те, кто мало ездит говорят очень просто: «лучше я заплачу один раз штраф, потому, что все равно эта сумма будет намного ниже, чем оплата дорожной пошлины.

Понятно, что процентов 80 авто премиум сегмента - на фирмах, на юридических лицах и там, хочешь-не хочешь, а техосмотр проходят, потому что штраф за отсутствие техосмотра у юридического лица совершенно другой, довольно значительный. Что касается обычных граждан, то, пока не будет какого-то гибкого подхода, по которому частота использования автомобиля будет пропорционально дорожному сбору – ситуация будет оставаться прежней. Мне кажется, что за то время, которое эта норма действует, уже ситуация дошла до того, что властям надо что-то решать и даже руководство Белгостехосмотра говорит о том, что надо как-то ее менять.

Мои знакомые, которые все же прошли техосмотр, говорят о том, что и процедура стала проще. Если раньше человек приезжал на станции и у него буквально каждый болтик проверяли, то сейчас если человек приехал – он уже молодец. Намного более лояльно относятся к каким-то мелким недочетам автомобиля, потому, что количество людей, приезжающих на техосмотр снизилось просто в разы.

Это мы сейчас говорим о Минске. А в регионах, как мне кажется, процент людей, которые не проходят техосмотр, еще больше, потому что другие доходы. Там для людей эта сумма еще более значительная.

Вроде бы была одна из идей включить дорожный сбор в стоимость топлива. Больше заправляешься – больше платишь. Все логично. Такой вариант есть для решения этого вопроса. Либо переложить это на налоговые органы. В России, например, есть налог на автомобиль и его величина зависит от объема двигателя и мощности двигателя. Т.е если у тебя тойота «тундра» объемом 6 литров – ты, условно говоря, платишь 500 рублей в год налога. А если у тебя Лада «Веста», то 150 рублей. Может быть и такой вариант.

На самом деле, белорусы умные люди, хватает экспертов в этой теме, можно посмотреть на опыт соседей и прийти к какому-то решению. Но проблема в том, что наше государство игнорирует мнение своих граждан, пока те не выходят на улицы. Вот когда люди выходят на улицы – надо что-то делать.