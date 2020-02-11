Дмитрий Гордон: Путин на самом деле ненавидит Лукашенко 19 11.02.2020, 18:34

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Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский журналист назвал причины ненависти президента РФ к белорусскому диктатору.

Дмитрий Гордон заявил в интервью журналистам радио «Эхо Москвы», что Владимир Путин на самом деле ненавидит Александра Лукашенко. По мнению журналиста, оба правителя не демонстрируют свое реальное отношение друг к другу, поскольку оба являются хорошими актерами.

Гордон объяснил, что Путин ненавидит Лукашенко, в том числе, и из-за высокого роста белорусского диктатора. Еще одна причина «нелюбви» — личностные качества.

«Дело в том, что Путин должен не любить Лукашенко априори, потому что Лукашенко очень высокий. Это уже повод для нелюбви и я не вижу в этом ничего смешного», — уточнил Гордон.

Кроме того, Путину очень не нравится изворотливость белорусского правителя. Он заверяет Россию в «вечной дружбе», постоянно извлекая для себя какие-то выгоды.