«Вот так утекает моя пенсия в 220 рублей» 11.02.2020, 18:43

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иллюстрационное фото

Как обжаловать счет за грязную воду.

«Вот так утекает моя пенсия в 220 рублей», — написала ex-press.by пенсионерка, которая живет на улице Чапаева в Борисове. Она сняла видео, как из крана бежит мутная вода с грязью.

По ее словам, такая же вода 5 февраля была и у ее мамы на улице Нормандии-Неман. Ее слова подтверждают фото в группе «Типичный Борисов», сделанные в квартире на той же улице.

На сайте водоканала 5 февраля сообщили, что 4 февраля произошла внештатная ситуация на работах по замене магистральных водоводов. И в связи с этим возможно временное ухудшение качества питьевой воды в районе улиц: Чапаева, Витебская, Парковая, пр. Революции, Гончарная, Н-Неман, Береговая, Советская, Киевская, Стекольная, 8 Марта, 30 лет ВЛКСМ, Труда, Строителей, Пушкина, Ленинская, Пролетарская, Энгельса, М.Горького, Лопатина, Дзержинского, Тургенева, 3 Интернационала и др.

Водоканал также сообщает: если добиться улучшения качества воды за короткое время не получится, будет организован ее подвоз в автоцистернах.

О недостатках качества питьевой воды (повышенная цветность, мутность) просят информировать государственное предприятие «Борисовводоканал» по тел. 73-23-51 (круглосуточно).

Пенсионерка с Чапаева уверяет, что на доске объявлений никакой информации по поводу изменения качества воды не было. Поэтому она без опасений включила стиральную машину. Белье стало грязнее, чем до стирки.

По закону «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» водоканал обязан сообщать о перерыве в оказании услуг через СМИ или другим способом не позднее чем за три дня до начала перерыва. Однако есть исключения, к которым относятся аварии, стихийные бедствия и другие чрезвычайные ситуации. Информация на сайте водоканала объясняет, что произошла как раз внештатная ситуация.

Можно ли вернуть деньги?

Обязаны ли горожане платить за грязную воду? Журналисты спросили у юриста, как вернуть деньги за услугу, качество которой вас категорически не устраивает.

— Качество питьевой воды, подаваемой системами водоснабжения, должно соответствовать требованиям СанПин 10-124 РБ 99, — объясняет юрист и правозащитник Олег Мацкевич. — Как сказано в документе, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства (то есть быть приемлемой с точки зрения прозрачности, мутности, привкуса, цветности, запаха, наличия примесей и т.д.).

Если по каким-либо показателям, перечисленным выше, качество воды в кране вызывает вашу обоснованную тревогу, необходимо:

1. Сообщить об этом исполнителю (водоканал) или в аварийно-диспетчерскую службу, указанную в договоре на оказание услуг водоснабжения и водоотведения. Это можно сделать в письменной или устной форме, в том числе по телефону, ваше уведомление подлежит обязательной регистрации. Работник, принявший заявку, обязан сообщить потребителю сведения о себе и регистрационный номер заявки.

2. Прибывший работник водоканала должен на месте составить претензионный акт. В случае контроля качества воды после составления претензионного акта должна быть проведена экспертиза в лабораторных условиях. Все это осуществляется за счет водоканала. Закон допускает возможность потребителям самим и за свой счет обратиться в другую организацию для проведения независимой экспертизы.

3. В случае подтверждения несоответствия качества питьевой воды установленным требованиям обратиться в водоканал с заявлением о перерасчете платы за водоснабжение и водоотведение, приложив претензионный акт.

4. Отказ в перерасчете может быть обжалован в суде, куда следует обратиться с исковым заявлением.