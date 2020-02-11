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Зеленский отправил в отставку представителя Украины в подгруппе в Минске

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  • 11.02.2020, 18:55
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Зеленский отправил в отставку представителя Украины в подгруппе в Минске
Владимир Зеленский

На освободившуюся должность Зеленский назначил генерал-майора СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от исполнения обязанностей представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую. Увольнение зафиксировано указом № 51/2020, который подписал Зеленский.

Тем же указом президент Украины назначил на освободившуюся должность генерал-майора Службы безопасности Украины Геннадия Кузнецова.


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