Про белого бычка 3 11.02.2020, 19:32

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Леонид Радзиховский

Политолог сравнил отношения Путина и Лукашенко с опостылевшими друг другу старыми супругами.

Известный российский политолог Леонид Радзиховский на своей странице в Facebook сравнил отношения Владимира Путина и Александра Лукашенко с опостылевшими друг другу старыми супругами.

«Про белого бычка.

Все как было очевидно - так и осталось.

Опостылевшие обоим нудные отношения ненавидящих друг друга старого мужа и старой жены.

Мелкие уколы, ежедневные глупые свары из-за газового счетчика, мытья посуды, выноса мусора...

Так зачем же они вместе?

«Он» «ей» дает деньги. Ее позиция проста и понятна. А вот «его» позиция - жалка. «Она» «ему» «не дает» - ни в каком отношении. Но «он» не решается порвать а) «из-за малышей» (не поймут) б) из-за соседей - надо всем показать, что у него есть «все-таки жена» в)... потому что он - тр-р-ряпка!!!

И утешает себя тем, что зажимает копейки и каждая новая подачка обставляется а) унижениями б) ритуальной публичной руганью - на потеху тем же соседям... А в итоге - всегда! - унижен он, просто потому что он уступает.

«Скучно вы живете, господа», - написал Радзиховский.