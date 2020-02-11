закрыть
11 февраля 2020, вторник, 20:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Судан передаст свергнутого диктатора Международному уголовному суду

  • 11.02.2020, 19:44
Судан передаст свергнутого диктатора Международному уголовному суду
фото: reuters

Аль-Башира свергли в апреле 2019 года.

Правительство Судана должно передать бывшего правителя страны Омара аль-Башира в Международный уголовный суд, который учрежден на основе Римского статута.

Бывшему диктатору предъявлены обвинения в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с конфликтом, разразившимся в регионе Дарфур в 2003 году, передает BBC.

Аль-Башира свергли в апреле 2019 года.

Он пришел к власти в результате военного переворота в 1989 году.


популярное за неделю

Мнение

С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип
От былого всемогущества осталась пыль
От былого всемогущества осталась пыль Константин Скуратович
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип