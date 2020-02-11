Что будет с Гаравским? 4 11.02.2020, 19:56

1,662

Юрий Гаравский

Кадр: видео dw.com

Выдадут ли швейцарцы экс-бойца СОБРа белорусским властям?

Правозащитник Олег Волчек прокомментировал «Радыё Свабода» новость о том, что бывший СОБРовец, признавшийся в соучастии в громких убийствах оппонентов Лукашенко, попросил политического убежища в Швейцарии.

Правозащитник подчеркнул, что Юрий Гаравский не политический беженец, он попадает под статус человека, совершившего тяжкое преступление в Беларуси.

— Сейчас правоохранительные органы страны, где Горавский сделал такое заявление, должны провести свое расследование. Они дадут квалификацию его действиям. Тогда они имеют право ему отказать в выдаче политического убежища, — сказал Олег Волчек. — Политического убежища не дают за убийство или за соучастие в убийстве. Причем это ведь не простое убийство, а внесудебные казни, и за это есть международная ответственность. Поэтому ситуация у него будет сложной.

Но и депортировать Гаравского также будет проблемой. Поскольку, по словам Волчека, «все понимают, чем закончится его жизнь в Беларуси».

Правозащитник отмечает, что в Беларуси со Швейцарией нет договоренности о правовой помощи, поэтому вряд ли Гаравского выдадут белорусским властям. Но Генпрокуратура страны может обратиться с вопросом о выдаче Гаравского, если она предъявит документы о том, что он совершил тяжкое преступление в Беларуси. Но вопрос о выдаче опять же будет решать суд.

— Но в этой ситуации государству невыгодно это признавать, ведь в таком случае они подтверждают показания Гаравского, — поясняет Олег Волчек.