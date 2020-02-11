Аббас назвал условия переговоров с Израилем 11.02.2020, 21:19

Махмуд Аббас (в центре)

Фото: Thaer Ganaim / Global Look Press

Об этом глава Палестины заявил на заседании Совбеза ООН, посвященном «сделке века».

Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов остаться в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы продолжить переговоры с Израилем. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном «сделке века» США, передает РБК.

Ранее в своей речи он отверг предложенный Соединенными Штатами документ по урегулированию палестино-израильского конфликта. После этого Аббас заявил, что если израильская сторона готова к переговорам, а ООН, ЕС, США и Россия готовы их поддержать, то он может остаться.

«Я говорю серьезно. Прямо сейчас я готов остаться здесь, в ООН, для начала переговоров», — сказал палестинский лидер.

В конце января президент США Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, который назвали «сделкой века».

Документ предусматривает создание двух государств. Столицей Израиля остается Иерусалим, а палестинской столицей — Восточный Иерусалим.

Согласно «сделке века» Храмовая гора в Иерусалиме сохраняет статус кво, Израиль распространяет суверенитет на Иорданскую долину, Самарию, Иудею. Палестина вдвое увеличивает свою территорию. При этом палестинское радикальное движение ХАМАС должно быть разоружено, а Сектор Газа демилитаризирован.