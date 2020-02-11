В среду в Беларуси ожидается до +5 градусов 11.02.2020, 21:23

Временами прогнозируются осадки — мокрый снег, дождь.

12 февраля в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода, сообщает Белгидромет.

Временами прогнозируются осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами будет слабый гололёд, на отдельных участках дорог — гололедица. Местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый.

Ночью термометры покажут -3...+ 2, днем будет от нуля до +5.