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В среду в Беларуси ожидается до +5 градусов

  • 11.02.2020, 21:23
В среду в Беларуси ожидается до +5 градусов

Временами прогнозируются осадки — мокрый снег, дождь.

12 февраля в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода, сообщает Белгидромет.

Временами прогнозируются осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами будет слабый гололёд, на отдельных участках дорог — гололедица. Местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый.

Ночью термометры покажут -3...+ 2, днем будет от нуля до +5.


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