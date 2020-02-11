В Турции сел самолет с потерявшим сознанием пилотом 2 11.02.2020, 21:37

Фото: dpa/Global Look

Командир экипажа потерял сознание незадолго до посадки.

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus с потерявшим сознание пилотом совершил посадку в аэропорту Сабихи Гекчен Стамбула, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Cumhuriyet.

Командир экипажа самолета Pegasus, совершавшего рейс PC902 Вена-Стамбул, потерял сознание незадолго до посадки. Второй пилот сообщил наземным службам о ЧП на борту и самостоятельно посадил самолет, сообщает газета со ссылкой на запись переговоров между пилотом и диспетчером.

После посадки пассажиры покинули самолет, а командира экипажа увезла ожидавшая в аэропорту "скорая". Сейчас его состояние оценивается медиками как удовлетворительное.