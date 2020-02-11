Российские деятели культуры поддержали политзаключенных 11.02.2020, 22:17

1,396

Более ста деятелей культуры обратились к российским политзаключенным с письмом солидарности.

Более ста писателей, поэтов, журналистов, переводчиков, литературоведов, публицистов, издателей и других деятелей культуры и общественных деятелей обратились к российским политзаключенным с письмом солидарности. В настоящее время в списке политзаключённых, составленном правозащитниками из центра "Мемориал", 64 человека.

Полный текст обращения опубликован на сайте Colta.ru.

В обращении, в частности, говорится:

"Каждую пятницу сотни пикетчиков в Москве и Петербурге стоят у станций метро с требованиями справедливости и свободы для вас. Еженедельный пикет становится традиционным и в других городах России.

Каждый день мы распространяем правду о вас, о предъявленных вам обвинениях, о неправосудности ваших приговоров. Ежедневно мы ищем и находим способы помочь вашим родным и близким.

Мы надеемся, что наше сегодняшнее обращение так или иначе дойдёт к каждому из вас в тюремную камеру или в лагерный барак, и вы ещё раз убедитесь, что вы не одиноки, что десятки и сотни людей на свободе постоянно думают о вашей судьбе, о вашем будущем, и делают всё, что в их силах, ради вашей и нашей свободы".