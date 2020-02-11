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Помпео: США и Турция готовят ответ на атаки Асада и РФ

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  • 11.02.2020, 22:38
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Помпео: США и Турция готовят ответ на атаки Асада и РФ
Фото: Reuters

Представитель США по Сирии уже отбыл в Анкару, «чтобы согласовать шаги в ответ».

Соединенные Штаты Америки (США) и Турция обсуждают ответ на атаки сил диктатора Башара Асада и российского контингента против мирных поселений и международных наблюдателей в Идлибе (Сирия). Об этом написал государственный секретарь США Майкл Помпео в своем Twitter, передает РБК.

Он напомнил, что специальный представитель США по Сирии посол Джеймс Джеффри уже отбыл в Анкару, "чтобы согласовать шаги в ответ".

"Мы стоим рядом с Турцией, нашим союзником по НАТО", - отметил Помпео и выразил соболезнования семьям солдат, погибших во время вчерашней атаки в Идлибе.

Напомним, 10 февраля сирийские войска нанесли артиллерийский удар по армии Турции в Идлибе, в результате обстрела погибли пять военных, в связи с инцидентом президент Реджеп Эрдоган собрал экстренное совещание.


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