Минчане рассказали, как живут вшестером в однокомнатной квартире 11.02.2020, 22:52

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За квартиру по кредиту платили 6 рублей в месяц.

Ивана можно назвать стереотипным жителем столичного микрорайона Каменная Горка. У него четверо детей, а свою квартиру он построил по льготному кредиту. Правда, есть одно отличие: в новый район он переселился еще до того, как стал многодетным. Да и сама Каменная Горка тогда только-только начиналась строиться, от метро было чисто поле до горизонта. Иван рассказал The Village Беларусь, как три девальвации помогли расправиться с кредитом раньше оговоренных 40 лет и как долго еще придется уживаться вшестером за одной дверью.

Двое детей Ивана ходят в начальную школу, один — в садик, один еще пока грудной ребенок.

«Однушка» сегодня или «трешка» послезавтра

— Родители жены стояли на очереди очень долго, много лет. И когда мы поженились, эту очередь переписали на жену. Тогда у нас был только один ребенок, и жили мы у ее родителей, какое-то время снимали жилье.

Подошла очередь — решили строиться. В том доме на выбор были только 1–комнатные или 3–комнатные квартиры. Доходы в семье тогда были низкие, и мы решили, что «трешку» не потянем, там сумма первого взноса была очень большой. Тогда мы не думали, что станем многодетными родителями — решили, что лучше уж поскорей переселиться пусть в маленькую, но свою квартиру. Если бы мы заранее планировали, что детей будет больше, — то точно бы не стали строить однокомнатную, искали бы возможность взять квартиру побольше.

Мы брали льготный кредит в банке, тогда проценты были еще очень низкими, и с тех пор мы к нему подписали еще с десяток дополнительных соглашений — при рождении новых детей. Нам удалось заскочить в этот «льготный поезд», и кредит нам выдали под очень низкий процент — я не помню точно, кажется, под 4% и на 20 лет. А после рождения третьего ребенка кредит переоформили на 40 лет и вообще под 2%.

Но тогда, в самом начале нашей кредитной истории, тянуть его было нелегко. Первый взнос был чуть больше 10 тысяч долларов, а вся квартира по тем ценам тянула примерно на 25 тысяч долларов. Вот примерно половину мы оплатили первым взносом — собрали, где только могли, — а половину надо было выплачивать еще 20 лет. Помню, что в самом начале — это был 2009–2010 годы — я на кредит отдавал около четверти своей зарплаты, иногда доходило до половины зарплаты. Ведь и сами зарплаты тогда, десять лет назад, были далеко не 500 долларов.

Нам сильно повезло в том, что кредит наш был в рублях. В январе 2009–го в стране случилась первая девальвация: доллар скакнул с двух почти до трех тысяч рублей. А потом еще была апрельская девальвация 2011 года, было два курса — официальный около 3.000 и фактический около 8.000 рублей за доллар. Получается, что в пересчете на доллары нам нужно было платить за кредит уже намного меньше, чем когда мы только начинали. И тогда пришло понимание того, что, похоже, эти девальвации, в целом негативные для всех беларусов, нам на руку: ведь рубль обесценивался, а кредит был именно в рублях. Тогда же мы поняли, что не стоит стараться выплатить все сразу: глядишь, чем дольше будешь выплачивать, тем рубль еще больше обесценится. В принципе, так и произошло в конце 2014 — начале 2015 годов, когда случилась еще одна девальвация и доллар стал стоить уже под 20.000 рублей.

До недавнего времени в пересчете на нынешние деньги за кредит нужно было платить примерно 6 рублей в месяц, меньше трех долларов! А когда до окончательной выплаты кредита оставалось буквально пара тысяч долларов, у нас родился четвертый ребенок, и тогда государство вообще отменило нам этот кредит.

Так что да, три девальвации нам очень помогли рассчитаться с долгами, но вместе с тем пришло осознание, что, пожалуй, надо было пытаться строить трехкомнатную квартиру, пожить еще с родителями или на съемной, как-то поднапрячься и все же собрать на первый взнос. В общем, вместе с радостью пришло и осознание упущенной возможности.

Смотрел, в каком магазине хлеб дешевле

Есть такой стереотип, что молодые семьи специально рожают побольше детей, чтобы получить халявную квартиру в Каменной Горке. У нас ситуация обратная: мы сначала поселились здесь, а потом стали многодетными. Открытым текстом нам таких претензий не высказывали: вот, мол, понарожали тут, чтобы льготы получить. Но воспитание даже одного ребенка несравнимо с какими-либо льготами. Когда у тебя даже один ребенок, ты себе уже не принадлежишь. И чем больше детей, тем больше внимания им нужно, тем больше твоей ответственности. И на выходных устаешь порой больше, чем на работе, — но все равно это приносит радость, есть ради чего жить.

Я сменил несколько работ, но в любой момент работал только на одной. Бывает, конечно, что и засиживаюсь до полуночи, но чаще всего возвращаюсь домой уже в восемь. Я не топ-менеджер и даже не линейный руководитель, хотя у меня хорошая зарплата, гораздо выше средних «попиццот», а вот у жены чуть ниже этой планки. Сфера моей работы близка к айти, сопряжена с бизнес-процессами, так что зарплата даже чуть меньше, чем могла бы быть в этой сфере, хотя тут я уже второй год. В сумме наши с женой зарплаты превышают тысячу долларов.

Это сейчас, можно сказать, хорошо, а вот тогда, в самом начале, когда уходило по ползарплаты на кредит, мы жили беднее, чем сейчас, хотя тогда был всего один ребенок. Не сказал бы, что мы жили впроголодь, но тогда я сравнивал цены на хлеб в разных магазинах и смотрел, где дешевле. А сейчас могу и какую-то крупную технику купить себе или родителям — в пределах тысячи долларов, скажем, в рассрочку можно запросто. Например, компьютер, который уже давно пора обновить, или стиралку, обслуживание которой уже становится дороже, чем покупка в рассрочку новой. И кое-что по чуть-чуть удается и откладывать. С ростом доходов растут и потребности, и, в принципе, можно было бы сберегать еще чуть больше, но уже не хочется экономить на качестве вещей и продуктов, на качестве жизни.

Бывают периоды, когда приходится впахивать, когда засиживаюсь на работе, а на такси отдаю до ста рублей в месяц. Это не что-то аховое, и можно было бы выложиться и еще больше — но всех ведь денег не заработаешь, а в больницу от перенапряжения не хочется. Мы всей семьей ездим в отпуск, много — по Беларуси. Сложность не в деньгах, а в организации поездки с тремя, а сейчас уже и с четырьмя маленькими детьми. И когда кто-то вырастал из грудного возраста — ездили, махнуть километров на семьсот всем вместе, за границу, — нормально, не напряжно. Мозг ведь нужно отвлекать от рутины.

В Каменной Горке не только льготники, тут полно мажоров

Первое время, когда в Каменной Горке не было своих садиков, я разводил детей по соседним районам. Действительно, инфраструктура Каменной Горки развивалась очень медленно. В начале 2010-х на месте «Грина» было поле с бурьяном и тропинкой, а сейчас все сетевые магазины рядом.

И с садиками все стало лучше, даже ходят автобусы «Малыш», которые возят родителей с детьми по садикам Каменной Горки. Двое старших в школу, третий ребенок в садик — все это внутри Каменной Горки, по другим районам больше не ездим. И нам не пришлось никому там подарки дарить в пакете или в конверте, чтобы попасть в садик в своем районе. Позвонили из администрации района и предложили. Мне кажется, что период этих взяток в детсадах в принципе прошел.

У нас с женой такой график, что мне удобнее отводить детей в школу и садик, а ей — забирать. Я встаю без пятнадцати семь, хватает времени, чтобы всех собрать и отвести к восьми по садикам-школам. На работу к девяти, я успеваю. Но сейчас уже старшие ходят в школу сами, со второго класса вполне можно ходить и без родителей. В какие-то дни сами ходят на кружки — в общем, двигаются свободно, переходят улицу без нашего присмотра.

Сейчас в Каменной Горке активно скупается жилье, постоянно висят объявления агентств. В моем подъезде есть съемные квартиры, в которых то и дело сменяются жильцы. Наверное, сейчас в Каменной Горке льготников меньше, чем мажоров. Зайди в Green и посмотри на покупателей, посмотри на машины в моем дворе и в соседних дворах. Вообще, мне кажется, в Каменной Горке очень сильный разброс между бедными и богатыми. Где-нибудь на Автазе или в Северном поселке, наверное, большинство жителей уже очень старшего поколения и не слишком богаты. А есть, наоборот, почти целиком мажорные райончики — тот же Маяк Минска или Новая Боровая. Так вот в Каменной Горке полно и тех, и других, и эта разница очень яркая. У соседнего подъезда стоят «Жигули», корыто с прогнившим кузовом, но с пройденным техосмотром, — просто у хозяина руки откуда надо растут. Рядом паркуется какой-то бывший ипэшник, на крыше машины наполовину ободранная реклама натяжных потолков. И еще рядом стоят совсем крутые машины, дорогие. И такое соседство даже в пределах одного дома можно наблюдать.

Устраивался на работу по скайпу из ванной

Мы собирались купить машину, но руки все не доходят. Опять же, времени машина требует немало. Вполне справляемся и без нее. В поликлинику можно и на такси доехать рубля за четыре. Можно на выходных сгонять за десятку в зоопарк в другой конец города, в поликлинику вот, остальное — я по работе езжу. Бывает, что в день на такси выезжаю рублей 40 — как работа требует. А содержание машины будет требовать не только денег, но и времени, — не хочется этим заморачиваться.

Одной лишь Каменной Горки недостаточно для полноценной жизни и, в первую очередь, для отдыха. Очень хорошо, что относительно недалеко станция электричек Лебяжий, можно сгонять погулять в Заславль, и это иногда проще, чем съездить в центр.

У нас площадь на одного человека чуть больше, чем минимально допустимые 6 квадратных метров в общаге. Надо просто грамотно организовать пространство. Нет, занавесками у нас комната не перегорожена, но двухэтажные кровати стоят, а кто-то спит на кухне. Был такой случай, что я проходил интервью с эчйчаром международной компании по скайпу из ванной, — получилось прикольно, у меня за спиной кафельная плитка, а эйчар сидела на фоне кровати и занавесок. С годами, конечно, обрастаешь хламом. И свободного места на все не хватает: что-то можно распихать по шкафам и под кровати, но обычно кое-что отвозим родителям, скажем, летом увозим зимние вещи.

У нас были мысли переехать в другой город, в областной центр — когда я менял работу, поступило и такое предложение. На Минске-то все клином не сходится. Понятно, что внутренняя миграция в стране неправильная, деревни и поселки вымирают, а все едут в столицу, и даже в городах-спутниках ничего толком не развито. Но я сам не минчанин, и у меня не было стереотипа, что надо обязательно укорениться в Минске, и у жены тоже не было пунктика насчет столицы. Когда поступило предложение от работодателя, мы это серьезно взвешивали. Решили остаться, но в любой момент можем переехать в другой город Беларуси. Уезжать за пределы страны, наверное, уже поздно, кажется, что никто нас там уже не ждет.

Четверо — не предел

Может показаться странным, почему семья ютится в такой квартирке, хотя вроде бы оба родителя в сумме неплохо зарабатывают. Планы, конечно, есть. Как я уже говорил, немножко удается откладывать, и если продать эту квартиру да еще, скажем, взять кредит, то можно будет уже переехать в новое просторное жилье. Понятно, что есть потребность расширить эти шесть с лишком квадратных метров на человека. Но пока это не срочная задача; пока старшие дети еще в младшей школе, можно потерпеть. Наверное, немного сказывается тот опыт, когда мы обожглись на строительстве «однушки»: решили побыстрее заселиться и потом жалели, что не взялись за «трешку». Так что теперь точно лучше еще разок все взвесить. Опять же, нам ведь только-только государство погасило кредит, после рождения четвертого ребенка, который еще грудничок. А ведь пока висел кредит, мы с квартирой ничего не имели права делать — ни продать, ни сдавать. Но переход детей в старшие классы точно станет дедлайном, хотя мы верим, что удастся решить жилищный вопрос раньше.

Как я говорил, мы изначально не планировали становиться многодетными родителями. Но при этом мы и не ставим себе ограничений, что вот все, четверо — точно хватит. Мы христиане, мы верим, что жизнь зарождается не только от соединения сперматозоида и яйцеклетки, а что это сотворчество человека и бога. Среди верующих людей любых конфессий многодетных больше, чем среди атеистов.

Конечно, все знают про нашу семью. Конечно, мы частенько мешаем соседям — все-таки столько людей на ограниченной площади топают над тобой. Мне кажется, соседи уже привыкли к нам, хотя бывало, что и стучали по батареям. Мы, естественно, стараемся утихомиривать детей, но ведь дети есть дети. Во дворе они не сталкиваются с каким-то ущемлением из-за того, что мы вот такая семья. А старший ходит на боевые искусства — может и заехать, если что.