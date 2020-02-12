Экономист о БелАЭС: Этот проект похож на басню об обучении осла богословию 1 12.02.2020, 8:03

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Белорусские власти действуют по принципу «само как-нибудь рассосется».

Литовские спецслужбы - Департамент государственной безопасности и военная разведка - на днях опубликовали ежегодную справку об угрозах национальной безопасности Литвы, в которой Беларусь традиционно занимает устойчивую позицию в списке угроз наряду с Россией и Китаем.

При оценке угроз национальной безопасности литовская разведка не обошла стороной вопрос строительства Островецкой АЭС.

Кроме проблем с безопасностью, озвученных литовцами, белорусские власти в очередной раз подтвердили, что строительство БелАЭС стало непосильным финансовым бременем для страны. На переговорах в Сочи белорусская сторона попросила Москву отложить начало выплат и снизить ставку по кредиту на строительство атомной станции.

За комментарием сайт Charter97.org обратился к белорусскому экономисту Льву Марголину.

- Сегодня стало известно о том, что Россия отказала в скидке на кредит БелАЭС. Как вы это прокомментируете?

- Дело в том, что это просто игра белорусских властей – обязательно что-нибудь выторговать с белорусского-российского кейса или из чисто российского проекта. Тоже самое и с кредитом. Когда его брали, все условия, сроки и проценты были оговорены. Отодвинулся ввод в действие электростанции — соответственно, отодвинулся срок погашения кредита. Поэтому каких-то оснований просить скидок с кредита или процента по нему, на мой взгляд, нет. Но почему не попробовать — а вдруг получится.

- Почему Россия так жестко стоит на своем в этом вопросе?

- Есть понятие рыночных отношений. Как говориться, не давши слова, крепись, а давши, держишь. Есть договора, которые подписывались обеими сторонами. Нет никаких особых причин, ни стихийных бедствий, ничего такого, чем можно было бы оправдать такие просьбы. Не считать же серьезным оправданием какие-то «братские» отношения, дружбу или то, что «вместе кровь проливали» и тому подобное. Пора приучаться к рыночным отношениям. Это больно, это неприятно, но когда-то надо начинать, иначе мы вечно будем ходить с протянутой рукой.

- Лукашенко заявлял, что проект БелАЭС не встроен в нашу экономику. Страны Балтии заявляют о том, что не будут покупать энергию с Островецкой АЭС, Украина также под вопросом. Куда мы будем девать эту энергию?

- Наверное, откроем завод по производству электромобилей (смеется). Страны Балтии заявили о своем подходе к ядерной энергетике еще лет 10 назад. Согласитесь, стоило Литве закрывать Игналинскую АЭС, построенную той же Россией, чтобы вместо свой получить под боком чужую?

А наши власти же не решают вопросы, когда их получают. Они действуют по принципу «как-нибудь рассосется». Я уверен, Лукашенко и сейчас в этом уверен, мол, запустим электростанцию, покорячатся год-другой и никуда не денутся. Его в этом, к сожалению, убедили наши западные партнеры.

Когда-то в середине 90-х годов он «вытурил» посольства из Дроздов. Казалось бы все, дружба на веки разрушена, но ничего, прошло пару лет и вернулись послы, нашли себе новые резиденции и ничего страшного не случилось. С тех пор Лукашенко уверен, что как-нибудь обязательно рассосется.

Это похоже на позицию Ходжи Насреддина, который взялся учить осла богословию. Его спросили, серьезно ли он за это взялся, а он ответил, что за это время сдохнет либо ишак, либо шах, либо он сам.

- Если сравнивать с другими проектами «Росатома», получается, что в Венгрии, Бангладеш, Армении, процентная ставка ниже, до 3%. Почему Беларусь ввязалась в такой проект? Может, властям просто нужен была очередная «стройка века»?

- Когда такие «стройки века» затеваются в России, это чаще всего способ раздербанить бюджетные деньги. В Беларуси это тоже присутствует, но все-таки не в таких масштабах. У нас народ поскромнее. Если там воруют 90%, то у нас ограничиваются до 10%.

На мой взгляд, вся эта АЭС была такая игрушка «почему у всех есть, а у нас нет». К тому же, распрощаться с ядерным оружием мы сумели до эпохи Лукашенко, он этим был недоволен и не раз об этом говорил. Так хоть атомная электростанция будет. Это как «спутник запустили – уже космическая держава», электростанция есть – тоже, все как у взрослых.

Что касается Венгрии и других стран, извините, там такие ставки по кредитам. Если Россия предложит Венгрии кредит не под 3%, а по 10%, то Венгрия скажет: «Извините, нам этого не надо». Я вообще удивляюсь, что они взяли российский кредит по строительству.

Подозреваю, что западные банки просто отказались кредитовать этот проект просто потому, что он российский. Не любят они российские проекты, тем более в таких жизненно важных сферах. А Венгрия ведет себя, как плохой мальчик, который все старается делать наперекор. Может, даже с политической точки зрения. В любом случае, Беларусь нигде не могла ни тогда, ни сейчас найти кредит на строительство АЭС по другим ставкам.

- В докладах литовской разведки заявлялось о том, что на БелАЭС происходят различные инциденты, которые стараются скрываться. И в этом заинтересован «Росатом». Как бы вы оценили такого инвестора, как «Росатом», его прозрачность и надежность?

- Вы же понимаете, что россияне никогда не отличались тщательностью и аккуратностью в строительных делах. Если мы постоянно слышим, там что-то взорвалось, там что-то рухнуло. В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивного комплекса начали обрезать ванты, на которых держалась подвесная крыша, фактически, рубили сук, на котором сидели, что тут можно говорить.

Качество российского бизнеса значительно ухудшилось, потому что там нет конкурентной среды. Если на Западе, в той же Венгрии, это компенсируется тщательным контролем со стороны заказчика, то в Беларуси никто особо пикнуть не смеет. Почему мы всегда говорим, что этот проект опасен? Не потому, что он сам по себе плох, его уже в качестве проекта разобрали по косточкам и наши, и западные эксперты. Проблема чаще всего в исполнительской дисциплине: кто, что и из каких материалов делает.