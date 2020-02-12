Амбразура завтрашнего дня 10 Леонид Фридкин

12.02.2020, 8:10

3,287

Источник: Олег Минич/racyja.com

Пока Лукашенко ел в Сочи кашу на воде, наступила новая реальность.

Результаты переговоров в Сочи 7 февраля оказались грустными. Газ просили по 100, дали по 127, нефть придется покупать по каким-то мировым ценам, а пакет интеграционных «дорожных карт» остался маячить на горизонте туманного будущего. Теперь бизнес-сообщество и аналитики судорожно пытаются угадать, что будет с ценами, курсами, прогнозными показателями, государственными программами и частными бизнес-планами.

Основное направление руководящего удара было определено Лукашенко накануне на совещании 6 февраля.

«Прежде всего экономическому блоку правительства и правительству в целом необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой. – потребовал правитель. – Главное - сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне».

С планами у нас в последние годы все исключительно стабильно. Они исправно принимаются, но, почему-то по весьма своеобразному алгоритму. Сначала правительство прогнозирует рост экономики на 2-2,5%. Потому, после совещаний на высшем уровне доза повышается вдвое, а в реальности не дотягивает и до 1,5%.

Аналитики предрекают громкие отставки в правительстве, которые почему-то происходят в совершенно иные сроки. Провалившие предыдущие программы чиновники оправляются в советы директоров банков, евразийские комитеты или в сенат. Их место занимают еще более рыночные и прагматичные коллеги. Которые, как и их предшественники, послушно выполняют указания свыше по сохранению неизменной социально-экономической модели.

С миром и спокойствием до сих пор у нас все более-менее в порядке. Экономика тоже устойчиво стоит на месте с мизерным ростом, который никак не ускоряется. Правда, по инфляция и некоторым другим показателям планы выполняются, так что на позитивные реляции наскрести удается.

Объяснения провалам всегда под рукой. Во-первых, – внешние обстоятельства. Это для экономики они неблагоприятные. А для оправданий – в самый раз. Мировые торговые и политические конфликты и протекционизм, глобальное потепление, китайский вирус, происки западных и восточных регуляторов – как тут планы выполнять.

Во-вторых, внутренние безобразия. Дисциплина расшаталась, директора с посредниками шалят, специалисты удирают. Население живет не по средствам, а размножаться в нужном темпе и инвестировать в родную экономику не желает. Прямо руки сами на подлокотники кресел опускаются.

Возможно в арсенале правительства и нашлось бы оружие для обеспечения роста ВВП, исполнения параметров бюджета, ценовой стабильности и даже поступательного роста доходов всех слоев населения. Но патронов – политической воли для этих решений – не завозят уже четверть века. Красивые слова ее не заменяют. Потому как нужны конкретные и непопулярные решения. И не на «год экзаменов», а на десятилетия вперед.

Несомненно, приказ «не закрывать амбразуру» чиновники охотно выполнят. Впрочем, когда они демонстрировали образцы высокого самопожертвования? Инициатива в административно-командной системе всегда наказуема, а склонность к радикальным переменам – вообще признак профнепригодности.

Да, сутками напролет сочиняли и переписывали программы, стратегии, законы, указы и постановления. Дневали и ночевали в московских коридорах ради скидки цен на углеводороды. Пробивали барьерный риф Россельхознадзора. Может, подвигом это называть слишком пафосно, но что-то «героическое» порой проглядывает.

До амбразур, конечно, дело пока не доходило. Не припоминается, рискнул ли кто-либо из высокопоставленных чиновников, оспаривая вышестоящие указания. А может, досужей публике просто неизвестно, кто пожертвовал карьерой, премией, креслом, коттеджем и прочими благами, отстаивая свое профессиональное мнение и гражданскую позицию? Своих «героев» невидимого управленческого фронта страна знает куда меньше, чем повязанных за взятки и откаты чиновников, директоров и бизнесменов.

Можно сколько угодно требовать, чтобы «ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров». Но в реальности ощущения неизбежно будут. И тем болезненнее, чем больше популизма будет в поисках механизмах компенсации потерь. Ведь «налоговый маневр» и требования выполнять условия союзного договора – не просто «потери». Это новая реальность.

«Регулярные разногласия по энергетическим вопросам» с Россией переросли в исчерпание модели «обещания интеграции в обмен на энергетические и финансовые ресурсы». Поиск альтернативных поставщиков энергоресурсов уже не спасет НПЗ. Cверхприбылей от экспорта нефтепродуктов не останется, если цены на нефть будут формироваться так, как объяснил недавно первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой.

Самое обидное, что пока правители ели кашу на воде в Сочи, на хабе TTF (Нидерланды) цена газа обвалилась до 16-летнего минимума $102,7 за 1000 куб.м в бельгийском Зеебрюгге – до $95,7, а на американском Henry Hub – вообще до $52. Но до западных конкурентных рынков далеко. И, поскольку планы добиться смоленских цен рухнули, очередную амбразуру закроют белорусские промпредприятия, для которых с 1 января 2020 г. цена на газ составляет около $263 за тысячу кубов. К сожалению, далеко не всем в республике полагаются льготные тарифы или возможность выкатывать 100-процентную наценку.

У Белнефтехима появится вполне обоснованная причина увеличить розничные цены на бензин не по копеечке, а всерьез. Не сразу конечно, чтоб без социальных эксцессов. А быть может их вообще отпустят в свободное плавание. Помнится, в ноябре 2018 г. концерн даже проводил опрос, в ходе которого большинство респондентов высказались за рыночные цены. Теперь есть все условия, чтобы пойти навстречу пожеланиям трудящихся. Рост транспортных расходов подтолкнет цены на все остальные товары и услуги. Так что достижения Нацбанка по обузданию инфляции и планы инфляционного таргетирования ждут крутые испытания.

Потерю нефтегазовых доходов можно переживать по-всякому. Можно ввести режим жесткой экономии, заморозить зарплаты чиновников, сократить бюрократический и силовой аппарат, избавиться от неиспользуемых госактивов, лимузинов и резиденций, отменить помпезные парады и чемпионаты.

А можно сэкономить на науке и социальной сфере, увеличить налоги и поборы с населения. И, конечно, усилить контрольную деятельность. Полностью дыру в бюджете штрафы и доплаты налогов не заполнят, но кое-что соберется.

Итак, решайте, отцы-командиры, какую команду подавать обществу: «вперед!» или «за мной!» В любом случае отступать особо некуда: за нами макроэкономическая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Но хочется в общих чертах знать, каким оно будет – завтрашнее дно…

Леонид Фридкин, lfriedkin.com