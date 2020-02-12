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«Сахарное дело» работает против Лукашенко

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  • 12.02.2020, 8:28
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«Сахарное дело» работает против Лукашенко

Диктатор просчитался.

«Сахарное дело», вероятнее всего, станет одной из центральных антикоррупционных кампаний для Лукашенко. Однако эффекты от нового скандала, если он преследовал политтехнологическую цель, не столь очевидны. «Борьба с коррупцией», которую мы наблюдаем с 1994 года, в 2020 году вызывает скорее недоумение и разрушает остатки «электоральной базы» правителя, пишет Аркадий Нестеренко в статье на сайте «Наше мнение».

Основные выводы:

Лукашенко идет на разрушение своей «электоральной базы»;

Представители госсектора получил дополнительные доказательства отсутствия любых гарантий безопасности.

Масштаб задержаний в рамках «сахарного дела» позволит правителю частично объяснить электорату высокие цены в магазинах и отсутствие реального роста благосостояния населения. Однако стоит отметить высокую усталость населения от «борьбы с коррупцией», которую инициирует Лукашенко. Отсутствие результатов этой 25-летней борьбы и вовлечение в антикоррупционные расследования все более высоких чиновников, в том числе и представителей силовых структур, дали основания для проведения параллелей с репрессиями 1937 года.

Также стоит отметить, что в среднесрочной перспективе «сахарное дело» будет иметь мощное демотивирующее воздействие на представителей директорского корпуса и госслужащих среднего и высшего звена, так как показывает отсутствие гарантий безопасности на всех уровнях власти. На данный момент безусловным бенефициаром данного дела является лишь Комитет госбезопасности. С начала 2020 года спайка Вакульчик-Сергеенко обеспечивает заметный рост влияния КГБ на внутреннюю повестку. Единственным институтом, который в настоящее время может эффективно балансировать влияние КГБ, остается «семья Лукашенко».

Все дело в самолете?

Публичным «сахарное дело» стало в результате несогласованности действий спецслужб, которые своевременно не смогли задержать Михаила Криштаповича и Николая Прудника. Именно арест последних, с разворотом самолета «Белавии» в небе над Польшей и привлек внимание к «сахарному делу» всей страны. Но даже спустя две недели после истории с самолетом, официальной информации о составе преступления фигурантов дела крайне мало. Сбоем в графике расследования по «сахарному делу» можно объяснить публичные нестыковки в версиях, которые озвучивает правитель и следственное управление КГБ.

Почему «сахарное дело» работает против Лукашенко?

Рост репрессий против госслужащий и представителей директорского корпуса подрывает «электоральную базу» Лукашенко, так как госслужащие среднего и высшего звена – одна из немногих социальных групп, на поддержку которой во время «выборов» он может рассчитывать. Вообще, если раньше официальному Минску удавалось перемещать давление с гражданского общества на госсектор, затем на бизнес и потом вновь на гражданское общество, то, похоже, данный механизм дает сбой в силу того, что в гражданском обществе и в бизнесе практически не осталось масштабных фигур, которые позволили бы провести антикоррупционную кампанию национального масштаба.

Можно предположить, что согласно логике действующей администрации, давление на директорский корпус и госслужащих должно повысить лояльность чиновников в условиях сокращающихся внебюджетных доходов, однако, вероятнее всего, усиление давления на госсектор будет вести к кадровому дефициту, оттоку госслужащих и общему снижению профессионализма в системе госуправления.

Кто следующий?

Казалось бы, в 2019 году мы только пережили «дело медиков» и отставку непотопляемого Василия Жарко, и вот опять. Можно не сомневаться, что вина всех фигурантов «сахарного дела» будет доказана, и ближе к «выборам» мы узнаем много интересного о том, как власти в очередной раз «спасли» от разорения заводы и всех нас. Нюанс заключается лишь в том, что именно с подачи госорганов все белорусские сахарные заводы, которые были акционированы в 1996 году, вернулись под полный контроль государства. Собственно, понятно, что Лукашенко несет символическую ответственность как за весь этот процесс собирания госсобственности, препятствия разгосударствлению промышленности, возврат в 2011 году института «золотой акции», так и за масштабы коррупции в рамках «сахарного дела».

Но самое любопытное другое, спустя 25 лет пребывания у власти Лукашенко пришел к саморазрушению своего «ядерного» электората (уголовные преследования бюджетников, номенклатуры, директорского корпуса), а новой базы поддержки создано не было.


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