Коронавирус и все ошибки Си Джордж Сорос, project-syndicate.org

12.02.2020, 8:40

Джордж Сорос

Фото: AP

Европа должна осознать, что такое китайский режим на самом деле.

Ни европейское общество, ни европейские политические и деловые лидеры не понимают в полной мере угрозу, исходящую от Китая во главе с Си Цзиньпином. Си – это диктатор, который с помощью передовых технологий пытается установить тотальный контроль над китайским обществом, а европейцы считают Китай, прежде всего, важным деловым партнером. Они не осознают, что, став председателем КНР и генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК), Си установил режим, чьи руководящие принципы диаметрально противоположны ценностям, на которых основан Евросоюз.

Стремление дружить с Си сильнее в Британии, находящейся в процессе выхода из ЕС, чем в собственно ЕС. Премьер-министр Борис Джонсон хочет максимально дистанцировать Великобританию от Евросоюза и создать свободную рыночную экономику, которую не будет ограничивать регулирование ЕС. Вряд ли он добьется успеха, потому что ЕС готов предпринять контрмеры против такого дерегулирования, которое, судя по всему, задумало провести правительство Джонсона. Одновременно Британия видит в Китае потенциального партнера, надеясь восстановить то партнерство, которое бывший министр финансов Джордж Осборн выстраивал в 2010-2016 годах.

Администрации Трампа, если рассматривать ее отдельно от личности президента США Дональда Трампа, намного лучше удается управлять отношениями с Китаем. Она выработала поддерживаемую обеими партиями страны стратегию, в рамках которой Китай был объявлен стратегическим соперником, а технологический гигант Huawei и еще несколько китайских компаний были включены в так называемый «Список организаций», запрещающий американским фирмам торговать с этими компаниями без разрешения правительства.

Лишь один человек может нарушить это правило безнаказанно: сам Трамп. К сожалению, он, похоже, ровно этим и занимается, превратив Huawei в предмет торга с Си Цзиньпином. С мая 2019 года, когда США включили эту компанию в «Список организаций», министерство торговли уже несколько раз предоставляло Huawei временные разрешения (сроком на три месяца), чтобы избежать ненужных трудностей для американских компаний, поставляющих компоненты этой компании.

Huawei – это крайне необычная (и в каком-то смысле уникальная) компания. Ее основатель, Жэнь Чжэнфэй, получил часть своего технического образования в инженерных войсках Народно-освободительной армии Китая (НОАК), при этом НОАК стала одним из его первых крупных клиентов. Когда Huawei был основан в 1987 году, все технологии, использовавшиеся в Китае, импортировались из-за рубежа, а цель Жэня заключалась в воспроизведении иностранных технологий силами местных специалистов. И он добился такого успеха, о котором не мог и мечтать.

К 1993 году Huawei уже выпускала самое мощное оборудование для телефонных станций из доступных тогда в Китае. Затем она получил важнейший контракт НОАК на создание первой национальной телекоммуникационной сети. А потом ей весьма пригодилась утвержденная в 1996 году государственная программа содействия развитию местных производителей телекоммуникационного оборудования, которая также защищала рынок от иностранных конкурентов. К 2005 году объемы экспорта компании Huawei стали превышать ее доходы от продаж внутри страны. В 2010 году Huawei была включен журналом Fortune в список 500 крупнейших компаний мира.

После прихода к власти Си Цзиньпина Huawei потеряла какую-либо автономию, которой она могла пользоваться ранее. Как и все остальные китайские компании, она обязана выполнять приказы КПК. До 2017 года это была негласная норма, однако в том году был принят закон «О национальной разведке», который сделал данное обязательство официальным.

Вскоре сотрудник Huawei оказался участником шпионского скандала в Польше; компанию обвинили и в других актах шпионажа. Впрочем, шпионаж не является главной опасностью для Европы. Если ключевая инфраструктура Европы попадет в зависимость от китайских технологий, это откроет возможность для шантажа и саботажа.

Для меня очевидно, что под руководством Си Цзиньпина Китай создает угрозу ценностям, на которых основан ЕС. Судя по всему, это не столь очевидно лидерам стран ЕС, а также отраслевым лидерам, особенно в Германии.

ЕС столкнулся с колоссальной проблемой: молчаливое проевропейское большинство высказалось, заявив, что его больше всего тревожит изменение климата, а страны ЕС продолжают вести между собой борьбу из-за бюджета и сосредоточены больше на потакании Си, чем на поддержании трансатлантических отношений.

Вместо ведения заведомо проигрышной борьбы с господством Huawei на рынке 5G-сетей, США и Евросоюзу (или одному Евросоюзу) следует сотрудничать, усиливая позиции компаний Ericsson и Nokia в качестве успешных конкурентов.

В сентябре Си Цзиньпин встретится с главами государств и правительств 27 стран ЕС на саммите ЕС-Китай в Лейпциге. Европейцам надо понять, что они вручат ему столь необходимую политическую победу, если не потребуют ответа за нарушения права человека, особенно в Тибете, Синьцзяне и Гонконге.

Лишь китайское политическое руководство способно решить будущее Си Цзиньпина. Ущерб, нанесенный его управленческими ошибками во время вспышки коронавируса, настолько очевиден, что китайское общество – и даже Политбюро – обязаны это признать. Евросоюз не должен сознательно помогать политическому выживанию Си Цзиньпина.

Джордж Сорос, project-syndicate.org