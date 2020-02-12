КХЛ: Минское «Динамо» победило коллег из Риги 1 12.02.2020, 8:58

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Фото: hcdinamo.by

Белорусская команда прервала серию из четырех проигрышей.

Минское "Динамо" на выезде взяло верх над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1, сообщает pressball.by.

Для рижан поражение стало 11-м подряд, минчане прервали серию из четырех проигрышей. Команды, потерявшие шансы на попадание в плей-офф, занимают последнее и предпоследнее места в таблице лиги соответственно.

ДИНАМО Р — ДИНАМО Мн — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

РИГА. "Арена Рига". Начало — в 20.30.

ДИНАМО Р: Салак (Макаров); Берглунд — Сотниекс (А), Эштон (А) — Дарзиньш (К) — Редлихс; Мамчицс — Маршалл, Дзериньш — Павловс — Липсбергс; Алишаускас — Балинскис, Гегерис — Мейя — Батня; Далога — Протапович, Сваненбергс — Гиллис — Лейниекс.

ДИНАМО Мн: Тэйлор (Карнаухов); Евенко — Знахаренко, Стефанович — А.Костицын (К) — Ковыршин; Готовец — Морроу, Демков — Спунер — Дроздов; Еременко — Граньяни (А), Паре — Когалев — Принс; Дерябин — Денисов, Павлович (А) — Дадонов — Китаров.

ШАЙБЫ: 0:1 — А.Костицын (Паре, 34.00). 0:2 — Спунер (35.26 — бол.). 1:2 — Балинскис (56.18 — бол.).