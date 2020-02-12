Как взбодриться без кофе: названы лучшие способы 6 12.02.2020, 9:06

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Секреты для поддержания супер-тонуса.

Чашечка ароматного кофе с утра — крайне приятный ритуал, и мы не будем призывать от него отказываться. Более того, утреннее кофепитие усиливает детокс-функцию печени. Конечно, при условии, что напиток натуральный, а не растворимый. Но если вы пьете кофе ведрами, чтобы чувствовать себя на плаву, тогда нужно что-то менять, ведь в таких лошадиных дозах он бьет по нервной и сердечно-сосудистой системах и негативно влияет на работу ЖКТ, пишет segodnya.ua.

К счастью, есть масса кофезаменителей — бодрящих напитков. Но если все выпитое не помогает почувствовать себя бодрее, не обойтись без консультации специалистов: постоянная вялость — симптом, который указывает на то, что организму нужен ремонт. Об этом нам подробно рассказала семейный врач медицинской группы компаний ADONIS Людмила Коломиец.

Почему появляется вялость

Чтобы побороть постоянную усталость, в первую очередь нужно изменить образ жизни. А это значит: полноценно спать, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, не зацикливаться на проблемах, проще относиться к неприятностям. Но иногда без помощи медиков не обойтись, ведь вялое состояние зачастую является признаком неполадок в организме. Чаще всего оно возникает при понижении давления. Но также бывает вызвано рядом других патологических состояний организма. Это:

1. Снижение функции щитовидной железы — нужно обратиться к эндокринологу, сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) и сделать УЗИ щитовидной железы.

2. Нарушение работы желудочно-кишечного тракта, а именно запоры: они ведут к интоксикации организма, которая сопровождается слабостью — следует обратиться к терапевту или семейному доктору.

3. Пониженный гемоглобин — помогут терапевт или семейный доктор.

Напитки для супер-тонуса

Не только кофе помогает поднять веки.

"В любом чае содержится теин (тот же кофеин, но с более щадящим воздействием на организм), который прекрасно бодрит. Кроме того, там есть рутин — витамин для укрепления сосудов, — рассказывает Людмила Коломиец. — А вот принимать стимулирующие вещества (женьшень, элеутерококк или радиолу) можно только под медицинским контролем, так как они способствуют повышению давления".

Яна Стрельцова рекомендует имбирный чай или масала (крепкий чай с молоком и специями).

"Они не только оперативно взбодрят, но и согреют и создадут настроение, — объясняет свой выбор девушка. — Суперфуд сегодняшнего дня — чай матча или матча латте. Этот зеленый чай содержит огромное количество антиоксидантов и полифенолов, за счет чего одну чашку такого эликсира приравнивают десяти чашкам зеленого чая. Издревле матча почитался китайскими даосами и японскими дзен-буддистскими монахами за свои свойства, позволяющие медитировать, но при этом оставаться начеку".

Смузи, лампа и лакричный чай

О своих методах борьбы с усталостью без кофе нам рассказала последователь нутрициологии и холистического питания, основатель Green Chef и YogaClub Яна Стрельцова:

— Около 10 лет назад я приняла решение не пить кофе. Аргументы "против" него перевесили все доводы "за". По моим наблюдениям, для многих три и больше чашек кофе в день становятся нормой. Люди не могут проснуться без него, начать свой рабочий день, просто "включиться". Это против природы, так не должно быть. Также многие употребляют любимый напиток с молоком. Но задумайтесь: 3—4 латте — это 500—800 мл молока (и, скорее всего, с сахаром)! В итоге вы получаете ударную дозу сахара из лактозы в тандеме с рафинированным сахаром.

У меня есть несколько простых рекомендаций, которые помогут вам себя чувствовать бодро без кофе. С утра выпейте стакан воды с лимоном (щелочная вода правильно запустит организм).

На первый завтрак приготовьте зеленый смузи из шпината, огурца, сельдерея, киви и яблока (благодаря клетчатке он мягко очистит организм, что придаст энергии и чувство легкости).

На второй завтрак я рекомендую цельнозерновую кашу: она содержит сложные углеводы, которые имеют долгоиграющий эффект, надолго обеспечивая нас энергией. Поэтому она предпочтительнее яиц, творога или бутербродов, которые многие так любят есть по утрам.

Обед — время, когда пища лучше всего перерабатывается, поэтому он может быть достаточно плотным.

А вот ужин должен быть легким, овощным. Это не перегрузит организм и даст возможность проснуться без чувства тяжести и вялости на следующий день. В качестве полезного перекуса рекомендую ореховый смузи. Для его приготовления берем растительное молоко (на основе любого ореха), добавляем для сладости банан, а для дополнительной бодрости и приятного вкуса — какао. Получается полезная версия шоколадного молочного коктейля. Также подойдет лакричный чай (специфический на вкус, но оперативно согревающий и тонизирующий). Всего лишь маленький стаканчик сока пшеницы моментально восполнит недостаток важных витаминов, минералов и питательных веществ (если такой напиток вам не по вкусу, добавьте этот сок в привычный смузи).

Но не все способы взбодриться о еде. Например, не лишним будет обзавестись соляной лампой. Лампы из гималайской соли не только создают уют своим приятным желтым свечением, но и излучают отрицательные ионы, которые в свою очередь попадают в кровь и стимулируют выработку серотонина (гормона хорошего настроения), способствуют физической бодрости и улучшению мыслительной концентрации. И, конечно, никто не отменял физические упражнения. Совсем не обязательно посещать спортзалы и тратить все свободное время на тренировки. Чтобы чувствовать себя бодро, достаточно сделать пятнадцатиминутную гимнастику утром или в течение дня.