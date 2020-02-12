Глава «Белтехосмотра» о бойкоте водителей: Звонят и спрашивают, отвязали или нет 22 12.02.2020, 9:35

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Сопротивление автомобилистов нарастает уже шесть лет.

Количество автомобилей на станциях техосмотра неуклонно продолжает снижаться. Изменения касательно механизма уплаты госпошлины за пользование дорогами обсуждаются еще с 2018 года. По словам директора УП «Белтехосмотр» Юрия Ленчевского, громкие заявления о том, что пошлина будет отвязана от прохождения гостехосмотра, также способствуют нежеланию белорусов проходить ТО, пишет av.by.

Как отмечает Ленчевский, за последние два года количество проходящих данную процедуру автовладельцев снизилось на 10%. «Мы отслеживали – каждый раз, когда звучало, что этот вопрос в ближайшее время будет решен, происходили очень серьезные спады. Их сопровождал вал звонков от граждан: отвязали уже или не отвязали?» – говорит Ленчевский.

В январе 2020 года падение среди ТС, прошедших техосмотр, составило 40% по сравнению с началом прошлого года, рассказал директор предприятия. По его оценке, данный показатель может достигнуть 50%.

– Проблема в том, что техосмотр и выдача разрешения – это две разные процедуры, которые просто осуществляются в одном месте, на станции техобслуживания. Однако в сложившейся системе они воспринимаются как нечто единое. Результат – негативное влияние на дорожную безопасность из-за того, что огромное число водителей не проходит техосмотр своевременно, – констатирует Ленчевский.

– Мы активно работаем над тем, чтобы предоставить возможность автовладельцам получать разрешение удаленно посредством электронной системы. Таким образом мы хотим развести эти две процедуры, – добавил директор УП «Белтехосмотр».

К введению контроля за наличием ТО с использованием камер видеонаблюдения, по мнению руководителя, в Беларуси не готовы: «Мы изобретаем велосипед, наступаем на грабли, усложняя эти процессы. Можно было гораздо проще и без существенных вложений осуществлять контроль оплаты госпошлины».

В качестве примера Ленчевский привел практику, действующую в Германии. Здесь, наряду с земельным налогом и налогом на недвижимость, имеется налог на транспортные средства. «Оплачивать его можно в течение года, хоть ежемесячно. Проконтролировать силами налоговой проблем бы не составило. Большинство белорусских граждан аккуратно платит за землю, недвижимость, чего не сказать про транспорт», – подчеркнул он.

Еще одна схема – внесение госпошлины при оформлении страховки (по аналогии с соседней Россией). «Это тоже было бы проще и дешевле, – считает директор предприятия. – Но ни налоговая, ни страховщики не хотят брать на себя дополнительные функции, все находят аргументы против. И уже 6 лет техосмотр, по сути дела, загоняется в тупик».