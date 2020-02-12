Столкновения на юге Казахстана: что произошло между дунганами и казахами 12.02.2020, 9:48

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Фото: RFE/RL

Журналисты разобрались в причинах инцидента.

В ходе беспорядков на юге Казахстана, в Жамбылской области, погибли не менее 10 человек, около 170 получили ранения разной степени тяжести. По данным казахстанской полиции, конфликт вспыхнул на бытовой почве между проживающими в селе Масанчи дунганами и казахами из соседних сел, передает dw.com.

Одним из поводов для вспышки насилия, произошедшей в минувшие выходные, стал неподтвержденный на настоящий момент факт нападения молодого человека, этнического дунганина, на пожилого казаха. Считается, что распространенный в соцсетях видеоролик, якобы засвидетельствовавший данное нападение, спровоцировал акцию возмездия среди казахов, которые устроили погром в Масанчи. В результате беспорядков, по официальным данным, был нанесен ущерб 30 жилым домам, 15 магазинам и 23 автомобилям.

Дунгане вынуждены бежать

По предварительной неофициальной информации, из-за массовых беспорядков около 12 тысяч дунган бежали в соседние деревни на территории Киргизии, где также компактно проживают представители этой национальности. Точные цифры официально не называются, но пресс-служба пограничной службы Киргизии сообщала, что на границе с Казахстаном пункты пропуска на выходных пересекло больше людей, чем обычно.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова, которая держит связь с коллегами в Киргизии, в первую очередь, через границу бежали женщины, пожилые люди и дети - в основном те, чьи дома подверглись погромам и были сожжены. Назначенный акимом области бывший вице-премьер Казахстана Бердыбек Сапарбаев обратился через СМИ к беженцам с призывом вернуться на родину.

Эльвира Азимова говорит, что беженцы не спешат возвращаться, ожидая предоставления реальных гарантий обеспечения безопасности, а также материальной поддержки для восстановления разрушенного жилья. В настоящее время, судя по фотографиям с места событий, между деревней Масанчи и соседней деревней Каракемер, большинство жителей которой - этнические казахи, установлены полицейские блок-посты.

Дунгане: потомки мусульман из Китая

Дунгане, интерес к которым вырос на фоне вспышки насилия, - одна из свыше ста национальностей, живущих в Казахстане. Их численность, по неофициальным данным, составляет от 60 до 70 тысяч человек в 15-тимиллионном Казахстане. Они - потомки исповедующих ислам жителей Китая, бежавших в период между 1860 и 1880 годами из Империи Цин в Российскую империю после провала ряда дунганских восстаний и спасаясь от религиозных гонений.

Крупные общины дунган есть сегодня также в Киргизии и Узбекистане. В Центральной Азии дунгане традиционно занимаются земледелием. Они сохранили во многом самобытную культуру, обычаи и язык, истоки которого находятся в одном из диалектов китайского языка. При этом в письменном языке дунган используются не иероглифы, а кириллица с добавлением нескольких букв. Происхождение дунган является предметом споров исследователей - считается, что они как народ возникли в результате смешения арабского и китайского этносов.

Власти Казахстана возникший конфликт не считают межэтническим

Власти Казахстана, несмотря на многочисленные свидетельства обратного, не считают произошедший конфликт межэтническим. Гармоничное сосуществование всех национальности в стране - провозглашенный приоритет руководства страны.

Однако у казахов подчас возникает чувство, что власти не сохраняют баланс в отношениях между отдельными национальными группами, как передал настроения в разговоре DW эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов: "Ощущения, словно отношение к ним (дунганам. - Ред.) со стороны властей гораздо более аккуратное, уважительное и осторожное. В то же время за нарушения со стороны казахов власти Казахстана бьют наотмашь". Это вызывает своеобразное чувство протеста и настраивает этнических казахов против своих властей, заключил Дубнов.