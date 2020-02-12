Вудкрофт: Мы видели настоящую команду, единый коллектив 16 12.02.2020, 10:04

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КРЭЙГ ВУДКРОФТ

ФОТО: PRESSBALL.BY

Наставник минского «Динамо» заявил, что гордится игрой подопечных.

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт высоко оценил игру команды в победном выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (2:1), сообщает pressball.by.

"Зубры" занимают предпоследнее место в лиге, рижане замыкают таблицу.

— Перед игрой мы понимали, что нас ждет настоящее дерби. "Динамо" Рига — хорошая команда, которая действует просто и быстро, кроме того, обладает приличным набором исполнителей, что им и приносит успех. По матчу хочу отметить, что на протяжении всех 60 минут на льду мы видели настоящую команду, единый коллектив. Сыграли очень умный выездной матч, смогли реализовать большинство. Рижане очень хорошо играют в давление, к этому мы тоже подготовились. Работали на тренировках как индивидуально с игроками, так и командой. Хочу отметить, что вклад в победу внесли все — от вратаря до нападающих. Горжусь такой игрой команды, мы довольны результатом игры, — цитирует Вудкрофта hcdinamo.by.