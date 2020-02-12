Александр Кабанов: Забастовками и шествиями скажем властям, что они обнаглели 1 12.02.2020, 10:19

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Александр Кабанов

Требования по аккумуляторному заводу под Брестом перейдут в политическую плоскость.

Брестчане уже два года борются против аккумуляторного завода «АйПауэр». Но ситуация сейчас сложилась патовая. Активисты сопротивления не могут сделать общественную экологическую экспертизу из-за явно поддельных документов, которые им выдало предприятие, сообщает «Радыё Рацыя».

На поданные жалобы в различные инстанции пока ответов почти нет, говорит активист сопротивления, блогер Александр Кабанов.

«Было написано заявление в милицию, в прокуратуру, в администрацию Лукашенко. Везде, где только возможно. О том, что это не документ, это «липа». Что нас снова пытаются обмануть. До сих пор ответа нет. Из Минприроды вчера пришел ответ - обычная отписка», — говорит активист сопротивления.

По словам Кабанова, из предоставленных документов на экспертизу видно, что выбросы свинца увеличились с трех килограммов до 30 в год, а выпуск аккумуляторов с одного миллиона до семи с половиной. Реакции властей на новые цифры нет.

«Нам не оставляют никакого выбора кроме забастовок, транспарантов, кроме шествий, чтобы заявить о себе снова, что, ребята, вы обнаглели. И уже говорить не только о заводе», — сказал Александр Кабанов.

«Всем хорошо известно, что в стране все зависит от одного человека. А его окружение - это не профессионалы, а только прислужники. Поэтому требования по заводу перейдут в политическую плоскость», - говорит активист.