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Назван способ оставаться здоровым всю жизнь

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  • 12.02.2020, 10:15
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Назван способ оставаться здоровым всю жизнь

Исследователи проводили восьмилетние наблюдения за 4500 парами.

Ученые Университета штата Мичиган (США) назвали способ сохранить умственное здоровье на всю жизнь. Оказалось, что совместная жизнь с оптимистичным партнером способствует снижению риска развития болезни Альцгеймера, деменции и других нарушений когнитивных способностей у обоих супругов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress (перевод — lenta.ru).

Исследователи проводили восьмилетние наблюдения за 4500 парами и обнаружили связь между браком с оптимистичным человеком и низким риском ухудшения умственного здоровья. Такой партнер помогает вести здоровый образ жизни, правильно питаться и быть физически активным. Хотя склонность к оптимизму частично передается по наследству, существуют свидетельства, что этому качеству также можно обучиться. Так, показано, что люди способны изменить себя, если они долгое время находятся под влиянием другого человека.

В сентябре прошлого года сообщалось, что физические упражнения несколько раз в неделю могут задержать прогрессирование болезни Альцгеймера у людей с высоким риском заболевания. К такому выводу пришли ученые из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса в США.


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