Где живут самые романтичные белорусы? 8 12.02.2020, 10:34

1,513

Нестандартное исследование ко Дню святого Валентина.

Команда аналитиков picodi.com проверила статистику «романтичных» поисковых запросов в интернете, пишет zautra.by.

В поисках любви

В списке фраз, которые рассматривались, были «валентинки», «признание в любви», «свидание», «цветы» и др., связанные с Днём святого Валентина. Частота подобных запросов перед праздником всех влюблённых возрастает во всей Беларуси. Однако, в некоторых городах стремление приятно провести время со «второй половинкой» растёт больше, чем в других.

Результаты обработки статистических данных Google по Беларуси показали, что самые романтичные белорусы живут в Жодино, Новополоцке и Пинске. В этих городах рост поисковых запросов, связанных с Днем всех влюбленных, был самый большой. Жодино — это небольшой город (64 тыс. жителей), а его ведущая отрасль — промышленность. Тем не менее именно жодинцы больше остальных белорусов ценят теплые отношения и романтику.

Минск замыкает первую пятерку «романтиков». Видимо, жителей мегаполиса отвлекает от Валентинова дня рабочая суета.

Среди 21 исследованного города меньше всего интересуются Днем святого Валентина и всем, что с ним связано, в Борисове (21 место), Гомеле (20 место) и Бобруйске (19 место).

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

Рейтинг основан на сравнении роста популярности запросов в поисковой системе Google за период январь-февраль 2019 года (на основе архивных данных сервиса Google Keyword Planner). В исследование были включены города Беларуси с численностью от 50 тыс. человек кроме Слуцка, для которого данные отсутствовали.