Уровень доверия Путину снизился почти в два раза за два года 2 12.02.2020, 10:53

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Фото: Евгений Фельдман/«Медуза»

Историческое снижение началось в мае.

Чуть более трети россиян (35 процентов) доверяют сейчас президенту Владимиру Путину. По сравнению с сентябрем рейтинг снизился на 4 процентных пункта. Это следует из январского опроса "Левада-центра". В ноябре 2017 года рейтинг доверия президенту составлял 59 процентов, таким образом, за два года он снизился почти в 2 раза, сообщает "Радио Свобода".

Согласно опросу социологов, с сентября 2019 года выросло доверие к министру обороны Сергею Шойгу (с 13 до 19 процентов ) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (с 14 до 17 процентов).

Кроме того, "Левада-центр" впервые замерил рейтинг нового премьера Михаила Мишустина: пока ему доверяют лишь 3 процента респондентов, не доверяют – 4 процента.

Сумма тех, кто не доверяет никому или затруднился с ответом, составила 39 процентов.

В мае Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал историческое снижение рейтинга доверия к президенту Путину – 31,7 процента. После этого социологи начали публиковать данные по другой методике опроса, но и по ней доверие снизилось.