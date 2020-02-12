Андрей Шарендо: Наши штрафы будут платить милиционеры и судьи 10 12.02.2020, 10:55

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Андрей Шарендо

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

О белорусской солидарности и правоте тех, кто выходит на улицы.

Брестский координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо получил постановление суда о запрете выезда за границу из-за не оплаченных штрафов. Политик прокомментировал пресс-службе «Европейской Беларуси» решение судебного исполнителя:

- В прошлую пятницу мне позвонила некто Коренкович Е.С. из отдела принудительного исполнения наказаний Московского района города Бреста. Она спросила, не собираюсь ли я платить штрафы, выписанные мне в ноябре-декабре 2019 года. Я ей ответил, что оплачу штрафы, но в свое время. Тогда Коренкович заявила: «У вас особенная ситуация и в ваших интересах как можно быстрее нужно оплатить штрафы».

Вчера мне пришла официальная бумага из отдела принудительного исполнения, по которой стало известно, что судебный исполнитель обратилась в суд Московского района с заявлением об ограничении мне выезда за границу. Повестку я не получал, но 11 февраля прошло заседание и мне ограничили выезд.

Понятно, что власти боятся патриотов, боятся тех, кто выходит на улицы. Впереди президентские выборы, и они хотят предотвратить неизбежное. Но штрафами людей не запугаешь, особенно когда на кону их жизни, независимость и будущее страны. Я знаю, что мы правы и верю в белорусскую солидарность. А что касается наших штрафов, то совсем скоро, после смены власти, их выплатят судьи, которые выносят сегодня незаконные приговоры и сотрудники милиции, которые дают лживые показания против людей.