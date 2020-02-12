Глава украинской фракции «Слуга народа» согласен пустить воду в Крым в обмен на Донбасс 38 12.02.2020, 11:06

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Лидер крымских татар ответил на его предложение.

Глава украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", пишет "Украинская правда".

Председателя фракции попросили высказать личную позицию относительно ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в аннексирован Крым.

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины...

Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", - заявил Давида Арахамия.

На его предложение ответил лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его мнению, российская сторона на ближайших встречах может действительно поднять вопрос о поставках воды в аннексированнный Крым. А сейчас, по его словам, создается "психологический фон".

Лидер Меджлиса при этом отметил, что, пустив воду в Крым, Украина "сдаст народ крымских татар":

"Если кто-то в государстве предполагает, что можно будет сдать народ крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не меньше 500 тысяч...

Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду...Любые комбинации по Донбассу, а вместо этого мы пускаем воду - этого делать нельзя".