Пенсионерку заставили выплачивать деньги за дочь-декретницу, которая уехала за границу 6 12.02.2020, 11:38

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Иллюстрационное фото

Государство требует вернуть четыре тысячи долларов.

Дарья Альперн-Котковская в апреле 2016 года родила второго ребенка - сына Давида. Семья жила тогда в Беларуси. Женщине выплатили единовременное пособие, которое дается при рождении второго ребенка, и она начала получать ежемесячно так называемые «декретные» (около 300 рублей) - пособие по уходу за ребенком до трех лет. Через несколько месяцев ее муж нашел работу в Сербии, и осенью семья перебралась в Белград.

«Я достаточно часто приезжала с детьми, особенно с младшим, в Беларусь, потому что я училась в Минске. И в течении последующих двух лет я бывала в Беларуси почти каждый месяц. Когда я уже жила в Сербии, начала узнавать от девушек из Беларуси, которые жили за границей, что к их родителям-пенсионерам приходили сотрудники социальной защиты. В принципе, я допускала, что и к нам могут прийти, но об этом не задумывалась», - говорит Дарья.

«С моей матери взяли расписку, что она будет за меня погашать долг»

Выплаты закончились внезапно, когда ребенку исполнилось 2 года - летом 2018-го. Дарья была в тот момент в Беларуси, но уже должна была уехать. И с органами социальной защиты должна была контактировать ее мать.

«Я так поняла, что это обычная ситуация, - продолжает Дарья. - Если не могут связаться с женщиной, которая получала помощь, начинают давить на родителей-пенсионеров. Пугать, что у детей будут проблемы, они не смогут выехать за границу. Я сама юрист и не совсем понимаю, какие правовые механизмы они используют».

В результате с матери Дарьи взяли расписку, что она будет выплачивать за дочь почти 8 тысяч рублей.

«Мать раз в месяц выплачивает 300 рублей государству, при этом на нее давили, чтобы платила больше. Но мы с ней посоветовались и решили, что если я получала 300 рублей декретных в месяц, почему сейчас я должна возвращать больше?»- спрашивает Дарья.

Я работала в Беларуси, платила налоги и считаю, что заработала определенное социальное обеспечение»

Всего Дарья Альперн-Котковская должна компенсировать государству почти 8 тысяч рублей помощи, начисленной на ребенка. На сегодняшний день она вернула около 5,5 тысячи рублей, а до конца года должна выплатить все деньги. Платить она не отказывается ведь как юрист понимает, что есть нормы закона и они должны выполняться.

«Но это абсолютно несправедливо. Во-первых, все годы я жила в Беларуси, работала, платила налоги. А зарплата у меня был достаточно высокой, я работала в юридической фирме и считаю, что заработала себе и своим детям определенное социальное обеспечение. Дети - граждане Беларуси.

Во-вторых, почему нельзя сделать такую схему, как с избеганием двойного налогообложения? В Сербии я не получала никаких денег на ребенка от государства, я была там просто иностранкой, мой муж работал по контракту. А мое государство в это время лишает меня помощи на ребенка», - рассуждает Дарья.

«Все это отлажено так, чтобы максимально забрать денег»

Но самое позорное, по ее мнению, - это механизм расчета.

«Все это отлажено так, чтобы максимально забрать денег. К примеру, я с детьми находилась в течении года в Беларуси суммарно около четырех месяцев. Но при этом я возвращаю деньги за целый год. Потому что если я не была в Беларуси 1 числа месяца, то мне отменяется весь месяц, несмотря на то, что я приехала, к примеру, 2-го и уехала 29-го. Таким образом мне насчитали, что я должна вернуть государству около 8 тысяч рублей», - говорит Дарья.

К тому же мать Дарьи, которая ежемесячно компенсирует якобы незаконно выплаченное пособие на ребенка, жалуется, что большинство платежей можно провести через ЕРИП, но для возвращения именно этой помощи нет кода, и ежемесячно она должна стоять в очереди в Беларусбанке.

Что говорит Министерства труда и социальной защиты

Пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Ольга Штин подтвердила, что действительно по закону о государственной помощи семьям, воспитывающим детей, выплаты могут быть прекращены, если ребенок преимущественно находится за пределами страны.

«В Законе есть специальная статья 24 - «прекращение выплаты государственных пособий».

«Помощь прекращается в случае выезда ребенка за пределы Республики Беларусь на срок более 2 месяцев (за исключением детей, родители которых работают в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Беларуси, и детей, которые выехали из страны для получения медицинской помощи)», - поясняет пресс -секретарь Минтруда.

С 21 декабря 2017 года в Положение о назначении и выплате пособия введена новая норма о преимущественном проживанию ребенка в Беларуси или за ее пределами. Согласно пункту 17 при выезде детей, зарегистрированных по месту жительства в Беларуси, за пределы страны менее чем на 2 месяца они получают помощь в полном размере. Но есть условие: они должны преимущественно проживать в Беларуси - то есть не менее 183 дней в году. Когда мать с ребенком уезжает более чем на 2 месяца, им перестают выплачивать помощь до возвращения в Беларусь.

Причем если родители заранее не предупреждают органы социальной защиты, что уезжают более чем на 2 месяца, информацию социальные службы требуют у пограничников.

А вот все вопросы с возвращением помощи необходимо решать непосредственно с тем, кому предназначена помощь. Чаще всего это мать.

Официальная представительница Министерства труда и социальной защиты Ольга Штин была очень удивлена, что по крайней мере в Управлении социальной защиты Фрунзенского района у бабушки брали расписку о возвращении помощи на внука, хотя та и не отказывалась.

«Надо уточнять, но это странно. Такого быть не должно», - сказала пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Ольга Штин.