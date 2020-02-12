Что изменится в Украине с уходом Богдана? 3 Владимир Фесенко

12.02.2020, 11:51

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ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО

ФОТО: SLOVOIDILO.UA

Ермак сейчас оказался на растяжке.

Не думаю, что теперь политика президента Украины поменяется, все-таки не Андрей Богдан ее определял. Но Богдан влиял на целый ряд направлений и, может быть, в первые месяцы на стилистику Владимира Зеленского — блицкриги, досрочные выборы. А сейчас, когда уже есть определенный опыт и у самого Зеленского, и он в значительной мере определился со многим и в плане политики, и в плане работы с Офисом, полагаю, больших изменений не произойдет.

Я ожидаю скорее организационно-стилистических изменений, связанных с особенностями характера и темперамента Андрея Ермака. Темперамент у Ермака совсем другой, чем у Богдана, это нужно учитывать. Вряд ли сразу произойдут кардинальные кадровые и организационные изменения. Скорее, точечные перемены, могут уйти люди, связанные с самим Богданом, например, Андрей Смирнов. Допускаю, что Ермак может и своего человека поставить и в правовом направлении, но по большинству других направлений — маловероятно, во всяком случае, не сразу.

Конечно, Ермаку понадобится какое-то время, чтобы просто овладеть всеми задачами и направлениями, которые есть у главы Офиса, стать координатором и найти свой стиль руководства. Это явно будет происходить иначе, чем у Богдана. Ермак уже занимался некоторыми вещами и был причастен к кадровой политике в последние недели и месяцы, что немного облегчает задачу. Но все равно есть ряд направлений, зацикленных именно на Богдане. В частности, это судебная система и в широком смысле правовая политика. В парламенте, что сейчас особенно важно, Богдан оказывал влияние на фракцию и парламентскую политику. Кстати, то, что его не было в последние две недели, негативно сказалось и на ситуации с земельной реформой. Поскольку все было зациклено на Богдане, сложно сказать, как это будет выстроено. Сейчас Ермак явно менять ничего не будет, но ему надо как-то на себя перенаправить эту коммуникацию и руководство направлениями, которые раньше были за Богданом.

Назначение Андрея Ермака у нас, и Дмитрия Козака в России приведет к более официальным контактам, возникнет то, чего у нас не было уже давно, со времен Виктора Януковича, — прямые официальные контакты между руководителями администрации президента РФ и президента Украины.

Подозреваю, что тут есть статусная и функциональная проблема — переговоры в нормандском формате. Кстати, непонятно, что с Сурковым — остается он или нет. И что означает роль Ермака, как главного переговорщика Зеленского в нормандском формате? Обычно в этой роли выступают помощники, замглава администрации — у нас был Константин Елисеев, как помощник участвовал Ермак, что же будет сейчас? Подозреваю, что, скорее всего, Ермак попытается сохранить за собой роль переговорщика, поскольку у них с Козаком сложился уже переговорный тандем. Возможно, оба постараются поднять статус этих переговоров с уровня помощников до уровня руководителей администрации.

Это важный момент еще и потому, что Богдан тоже пытался организовать такой канал коммуникации, но этого не получилось, а здесь даже не надо прилагать особых усилий.

Однако тут самый сложный момент заключается в том, что, судя по разным утечкам в телеграм-каналах и не только, у российской стороны уже есть претензии к Ермаку — якобы он что-то обещал, но не все было выполнено. Сомневаюсь, что Ермак мог что-то обещать по конституционным изменениям. Говорят, что это могла быть тема поставок воды в Крым или вопрос газовых договоренностей. И в этой связи нужно обратить внимание, что уже появилась официальная информация о том, что Россия настаивает на переносе даты встречи в нормандском формате в Берлине. Это уже показатель кризиса в переговорах.

Ермак сейчас оказался на растяжке — с одной стороны, его предыдущие успехи были связаны именно с переговорами, а с другой стороны — именно на этом направлении сейчас очевидный кризис, выйти из которого будет сложно. Ведь достичь какого-то результата без уступок с нашей стороны непросто, а существенные уступки не будут приняты внутри страны — это очень большая проблема для Зеленского и Ермака. Вторая проблема — как это можно сочетать — российское переговорное направление требует времени и усилий от руководства Офиса президента. Поэтому, скорее всего, он сохранит за собой общее кураторство переговорным процессом, и просто выведет их на уровень прямых отношений с Козаком по линии администрации президента.

С другой стороны, Ермак не будет существенно менять структуру и организацию работы Офиса президента как минимум первое время. Там могут быть определенные замены, но только тогда, когда найдутся конкретные люди. Например, много критикуют кадровую и региональную политику. Теоретически, конечно, новый глава Офиса президента должен расставлять своих людей на ключевые позиции. Первый зам может быть из другой «песочницы», поэтому Сергей Трофимов может и остаться. Зеленский, думаю, будет сохранять эту систему сдержек и противовесов, чтобы не было чрезмерного контроля над Офисом президента у его нового руководителя, чтобы и квартальцы свои позиции сохранили. Но, как я понимаю, большого кадрового резерва у Ермака нет.

У него была не очень большая команда, нам вообще мало известно о его ближайшем окружении. Поэтому пока Ермак для нас персонаж малопонятный и малоизвестный, про Богдана мы знали гораздо больше. До победы Зеленского Богдан был известен в юридической сфере, в этих кругах у него была определенная репутация, неоднозначная, но репутацией. Его близкое знакомство с Портновым тоже очень показательно. О Ермаке же большинство ничего не может сказать. Хотя, казалось бы, одно и то же сообщество, и одна и та же среда. Это очень показательный момент. Пока он для нас персона инкогнито — мы знаем о нем, но слишком мало для того, чтобы делать выводы. Поэтому каким будет стиль его руководства пока сложно сказать.

Богдан — это кот, который ходит сам по себе, и любит комфорт, а в правительстве нужно пахать, там очень много работы. Давно ходят слухи, что в случае ухода Богдана, он может получить какой-то влиятельный статус в правовой сфере. Что это будет — Высший совет правосудия, ВККСУ или что-то еще — неизвестно. Это зависит от его желаний, амбиций, того, что ему близко и какого статуса он хочет. Так, чтобы он мог сохранять определенную свободу действий и при этом быть влиятельной фигурой, иметь в этой среде статус.

Этот вариант вроде бы обсуждался, но с другой стороны у меня такое ощущение, что одна из причин нынешнего решения — это определенная усталость Богдана, он устал и морально, и психологически, может быть и физически. Возможно, ему понадобится некоторая пауза, чтобы прийти в себя. Думаю, что это не был конфликтный уход. С Ермаком — да, с квартальцами, говорят, тоже есть сложности в общении, но с Зеленским он сохранит хорошие отношения, Зеленский не станет разбрасываться людьми.

Владимир Фесенко, «Новое время»