Белорусы требуют остановить строительство в историческом центре Полоцка 1 12.02.2020, 11:53

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Петиция с таким требованием собрала уже почти 500 подписей.

Авторы петиции хотят остановить строительство кадетского училища, которое ведут возле самого старого каменного здания в Беларуси - Софийского собора, пишет kp.by.

- Полацк - пачатак і сэрца нашай дзяржавы. Адсюль пачалася гісторыя Беларусі, гісторыя беларусаў. Гэта запісана ў нашай Дэкларацыі, гэта запісана ў нашай Канстытуцыі. Сёння на гэтай галоўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці ўсёй Беларусі распачалося маштабнае будаўніцтва комплекса вучэбна-вайсковай установы - «Кадэцкага корпуса». Забіваюцца ў гістарычны культурны слой палі пад мяркуемы спартовы комплекс. Гэта нясе прамую страту ня толькі культурным напластаванням, але і Сафійскаму сабору. Яго сцены літаральна дрыжаць! - паведамляюць аўтары петыцыі.

Полоцкий Верхний замок, где запланировано строительство, - историко-культурная ценность, которая охраняется законом и имеет перспективу стать памятником международного значения.

Авторы петиции требуют срочно остановить все строительные работы на полоцком Верхнем замке, собрать государственно-общественную комиссию по экспертизе данного проекта, провести общественное обсуждение по регистрации и присвоению Верхнего замка Полацка соответствующего статуса.

Петиция будет направлена в администрацию Лукашенко, Министерство культуры Республики Беларуси и Витебский облисполком.