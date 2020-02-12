А вы бывали когда-нибудь в «Царском Селе»? Вероника Сысь, пресс-служба «Европейской Беларуси»

12.02.2020, 12:34

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Фото: vkurier.by

Нет, не в том, которое в России, а в малоизвестном, которое в Витебске.

Несмотря на скромность его жителей, которые не любят рассказывать о своем быте, оно хорошо известно горожанам. Это место с идеальными дорогами, вылизанными работниками ЖКХ дворами и улицами, шикарными частными домами и превосходной архитектурой.

Именно превосходной, потому что там живут местные высочайшие чиновники, всеми силами старающимися показать своё превосходство над челядью, то есть простыми людьми.

Откуда деньги у чиновников Витебщины ясно каждому жителю области - из карманов народа, для которого кстати, не делается вообще ничего.

Например, сейчас в самом Витебске хотят закрыть роддом по причине нехватки средств на его содержание и ремонт. Обещают построить новый, но при этом всё это только на словах, а слова наших чиновников сами знаете сколько стоят.

170 человек - врачей, медсестёр, санитарок - выкинут на улицу или переведут в другие медучреждения, скорее всего, с понижением зарплат, а о том, что больница обслуживает половину Витебского района вообще молчат.

Это не первый роддом, который закрылся в области. Власти говорят, мол, мало рожаете и денег нет, а как рожать, если нет ни работы, ни нормального жилья, ни каких-нибудь перспектив вообще? А если какая-то женщина решит-таки родить ребенка, то куда ей податься? В лес, в чистое поле?

Слишком много вопросов и вообще никаких ответов.

Да и откуда взяться ответам, когда чиновники возомнили себя царями и заняты благоустройством своих жизней и своего Царского Села, в которым, конечно, нет места для миллионов обычных белорусов?

Ответы появляются, как показывает история, позже. Когда возмущенный народ перестает ожидать их по кухням, а приходит за ними по известным всем адресам.

Вероника Сысь, пресс-служба «Европейской Беларуси»