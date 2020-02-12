закрыть
12 февраля 2020, среда, 13:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Эрдоган заявил, что будет преследовать союзника Путина «где угодно»

2
  • 12.02.2020, 12:37
Эрдоган заявил, что будет преследовать союзника Путина «где угодно»
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: REUTERS/Umit Bektas

Турция намерена выбить сирийские войска за пределы наблюдательных пунктов в Идлибе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией, в умышленных атаках по мирным жителям в Идлибе. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, в результате атак за последние дни также погибли 14 турецких военных, еще 45 получили ранения.

Эрдоган также заявил, что Турция намерена выбить сирийские войска за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца февраля.

По словам турецкого президента, если наблюдательные посты снова будут атакованы, "Турция будет преследовать силы сирийского режима где угодно, независимо от соглашения в Сочи".

Напомним, накануне Вооруженные силы Турции нанесли удары по армии сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб и нейтрализовали 51 солдата.


популярное за неделю

Мнение

С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип
От былого всемогущества осталась пыль
От былого всемогущества осталась пыль Константин Скуратович
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип