Пять фигурантов дела Втюрина пошли на сделку со следствием 4 12.02.2020, 12:40

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Андрей Втюрин

Заключены досудебные соглашения.

С частью обвиняемых по делу бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Андрея Втюрина заключены досудебные соглашения. Такая информация была озвучена сегодня на предварительном судебном заседании в Верховном суде, сообщает БелТА.

Досудебные соглашения были заключены с председателем правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликсом Касперовичем, заместителем начальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным, гендиректором РУП «Белтелеком» Сергеем Сиводедовым, представителем «АМТ-Груп Интернешнл» Михаилом Пригарой и с россиянином Владимиром Казанцевым – представителем компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком».

Феликс Касперович обвиняется в получении совместно с Андреем Подгорным взяток на сумму более $ 868 тыс. Сергей Сиводедов, по мнению следствия, получил не менее $ 470 тысяч и 15 тысяч евро.

Михаил Пригара обвиняется в даче взяток в общей сумме $ 285 тысяч, а Владимир Казанцев – в передаче не менее $ 190 тысяч.

Напомним, в апреле 2019 года заместителя государственного секретаря Совета безопасности, экс-главы Службы безопасности Лукашенко Андрея Втюрина арестовал КГБ. Его обвинили в получении взяток на общую сумму в $ 190 тысяч в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения.

Всего в получении и даче взяток обвиняются 16 человек. У взяточников было изъято более $ 1,65 млн (в том числе в облигациях), 62 тысяч евро, более 1 кг золота. Следствие по делу КГБ завершил в декабре.

Напомним, в связи с задержанием Втюрина ряд Telegram-каналов и СМИ заявили, что заместитель государственного секретаря Совета Безопасности был задержан по подозрению в подготовке покушения на Лукашенко.