«Осторожно, Шенген закрывается» 2 12.02.2020, 12:55

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Кто и зачем реанимирует «правило первого въезда»?

Турфирмы продолжают пугать туристов (и самих себя) правилом «страны первого въезда». В сети, в том числе на сайтах туристических компаний (не только белорусских), тиражируется однотипная информация с неясным первоисточником: «Зафиксированы первые случаи депортации», пишет onliner.by.

Вообще-то, периодически белорусов разворачивали на границах ЕС и раньше, причины называли разные. Но неужели действительно обострилось «правило первого въезда» и есть реальные пострадавшие?

«Зафиксированы первые случаи депортации»

По интернету кочует написанная под копирку заметка:

«С началом 2020 года в ЕС вступили новые визовые правила. Теперь тем, кто нарушит правило первого въезда, могут аннулировать визу. Напомним, правило первого въезда гласит: въехать в Шенгенскую зону вы должны через ту страну, в консульстве которой получали визу. Это правило содержится в тексте Шенгенской конвенции (пункт 12). Если на пути к стране пребывания вас разделяют другие страны, то проехать по ним можно на правах транзита. Транзитный период в разных странах составляет от 2 до 5 дней.

На новогодних каникулах были зафиксированы первые случаи депортации: в ЕС аннулировали визы туристов, поскольку их документы не соответствовали ни стране первого въезда, ни даже стране, где планировался отдых…»

Для начала: новый Визовый кодекс ЕС включился 2 февраля, поэтому новогодние каникулы тут ни при чем. Здесь вообще все свалено в кучу: новые правила, Шенгенская конвенция, каникулы… Кто первоисточник этого тревожного текста, толком непонятно, цепочка репостов уходит в бесконечность.

Что за «правило первого въезда»?

В Конвенции о применении Шенгенского соглашения действительно есть 12-я статья (не пункт). Там, в частности, сказано: «В качестве Договаривающейся Стороны, в компетенции которой находится выдача визы, по общему правилу выступает та, которая выступает основным местом назначения. Если последнее не поддается определению, то выдача визы, как правило, возлагается на дипломатическое или консульское представительство той Договаривающейся Стороны, которая является первым местом въезда».

В очень упрощенном переводе на человеческий: визу дает та страна, в которую едешь. Иными словами, если собрался во Францию, за визой отправляйся к французам. Если шенгенскую визу выдали поляки, значит, сначала должен пересечь польскую границу, а дальше уж перемещайся по Евросоюзу, как пожелаешь. Есть нюансы, но основная идея именно такая.

Это положение существовало давно, ничего нового тут не появилось. Но, похоже, «шенгенские» пограничники далеко не всегда считали его серьезным основанием для отказа во въезде путешественнику, который получил визу в третьей стране. Неужели теперь отношение поменяли?

Что изменилось на бумаге

Этот порядок фактически дублируется в еще одном документе — Визовом кодексе ЕС. Том самом, который недавно обновился. Возможно, из-за этого обновления и разгорелся весь сыр-бор?

Вот список основных изменений, случившихся 2 февраля:

Повышение визовых сборов.

Продление периодов подачи визовых заявлений.

Применение электронных форм заявлений в большинстве стран.

Необходимость для каждой страны — члена Шенгенского соглашения иметь представительства, выдающие визы, в каждой третьей стране.

Выдача частым путешественникам с положительной визовой историей виз с более длительным сроком действия.

Про «правило первого въезда» ничего нет. Скрывают? В представительстве ЕС в Беларуси нам ответили однозначно: существенных изменений в этой статье не произошло.

Лезем искать лично. Вопрос о том, кто именно выдает визы, регулируется 5-й статьей Кодекса. Незначительно поменялся (стал немного мягче) пункт 1 этой статьи. Вот фрагмент, работавший до 2 февраля 2020 года. Описывается, какая страна компетентна выдавать визу в каждом конкретном случае: «…если поездка включает несколько мест назначения, — государство-член, территория которого выступает основным местом назначения поездки (поездок) с точки зрения продолжительности пребывания…»

Вот обновленный, действующий вариант: «…если поездка включает несколько мест назначения, — государство-член, территория которого выступает основным местом назначения поездки (поездок) с точки зрения продолжительности или цели пребывания…» (Добавилась «цель пребывания».)

Таким образом, формальные изменения невооруженным глазом не разглядишь. Но что происходит на практике? Можно ли, «как обычно», получить визу в литовском визовом центре и мчать в Брюссель без заезда в Литву? Или теперь могут отправить восвояси?

Есть потерпевшие?

Звоним в минскую турфирму Smile House — одну из многих, которые разместили тревожный текст. Тут уточняют: у их-то туристов с визами все нормально, а опубликовали для того, чтобы предупредить людей.

— Действительно есть случаи, когда белорусов разворачивали?

— Конечно, целыми спортивными командами. Правда, не «наших».

Ни одну конкретную команду так и не припомнили. И не команду тоже. Зато помогли найти девушку, которую не пустили во Францию. Вроде бы как раз по этому самому «правилу первого въезда».

Правда, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что было это еще в сентябре прошлого года. Получается, недавние изменения правил тут ни при чем.

Минчанка Татьяна (имя изменено) ехала по рабочим надобностям. Рассказывает, как было дело:

— Визу я получала в польском посольстве. Прилетела из Минска в Париж. В аэропорту на пограничном контроле мне и еще одному пассажиру стали задавать какие-то вопросы по-французски, но я его не знаю. Затем отвели в отдельное помещение. У меня истерика, я не понимаю, что происходит: то ли мне подбросили что, то ли еще какая беда. Темнокожие люди, которые там уже находились, пытаются меня успокаивать — в общем, я хотела бы это забыть… Потом уже объяснили, что меня задержали, так как не было наличных денег и обратного билета.

В общем, Татьяну отправили домой. Но при чем тут «правило первого въезда»?

— Конкретно претензий к тому, что я получала визу в польском посольстве, не предъявляли, — говорит она. — Но пальцем на штамп в паспорте показали. Мне потом уже в Беларуси знающие люди объяснили, что причина именно в этом.

Официально ничего подобного так и не прозвучало. Девушка говорит, в паспорт поставили штамп о том, что ей было отказано во въезде из-за отсутствия денег.

Неужели стартовая новость про «первых депортированных» — миф вроде тех, что так любят в родительских чатах? Или действительно есть жертвы? В посольствах, которые мы обзвонили, в представительстве ЕС, в нашем родном МИДе конкретики пока не добавляют.

Просим отозваться тех, кого не пустили в Шенген из-за пресловутого «правила первого въезда», — если вы существуете.