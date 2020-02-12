Кшиштоф Щерский: Нормальная европейская страна уже вернула бы Крым Украине 1 12.02.2020, 13:00

Кшиштоф Щерский

Фото: PAP

Глава офиса президента Польши прокомментировал переговоры с Россией.

Глава офиса президента Польши Кшиштоф Щерский высказал пожелание, чтобы Россия была нормальным европейским государством, которое уже вернуло бы Крым Украине.

Об этом он сказал в интервью Dziennik Gazeta Prawna, сообщает «Европейская правда».

«То есть вы предполагаете, что Россия не может быть нормальной европейской страной. Такая страна отдала бы Крым. Я бы хотел европейскую Россию», - сказал Щерский, отвечая на вопрос о невозможности наступления мира на Донбассе или возвращения Крыма Украине.

Однако, по его словам, диалог с другой стороной возможен даже в условиях агрессии, примером чего является Минский формат. Однако, подчеркнул Щерский, не следует путать ведение переговоров и возвращение к нормальным отношениям как у доверяющих партнеров.

«Определенная проблема международных отношений заключается в том, что теплые чувства к России растут с удалением от ее границ. Защитниками дружбы с Россией являются те, кто находится от нее дальше всех», - сказал он.