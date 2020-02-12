«Считай, бесплатно получили квартиру и устроили из нее притон» 12.02.2020, 13:15

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Крик души жительницы Витебска.

Квартира даром — это не мечта и не случайный выигрыш в лотерею, а вполне себе реальность «десятых» и около того годов, которые нынче принято называть «медовыми». Имея неплохую подушку безопасности, государство как могло помогало нуждающимся и многодетным семьям решить жилищную проблему. И если обычный малоимущий очередник мог рассчитывать на кредит под 5% на 20 лет, обеспеченный — под 16%, то главы больших семей — и вовсе под 1% на 40 лет. А еще законом были предусмотрены безвозвратные субсидии — в общем, практически рай для многодетных семей, у которых и без того хватает трат и забот. Но, как говорится, то, что легко приходит, зачастую не ценится. И жилья это тоже касается, пишет onliner.by.

Новый дом на Московском проспекте, 101

Жильцы одной из многоэтажек Витебска боятся своих соседей — многодетную семью, которая какие только фортели не выкидывала: «четырешка» превращалась в «псарню», несколько раз поджигалась, а уже из коммунальных долгов не выбиралась практически никогда.

— Наш дом сдали зимой 2009 года, — вспоминает одна из жительниц многоэтажки. — Квартир много — 190: строились и очередники, и обычные дольщики. Само собой, какая-то часть жилья (с отделкой) была предназначена для многодетных семей. Но тогда, больше десяти лет назад, никто и подумать не мог, что именно это станет главной проблемой.

В общем, одна из четырехкомнатных квартир на первом этаже досталась женщине, у которой было четверо детей — две девочки и два мальчика, им на тот момент исполнилось от 9 до 17 лет. Ну семья и семья — кто обращает большое внимание на соседей. Но присмотреться к ним все-таки пришлось: практически сразу за «четырешкой» появились долги по «коммуналке». И так как у нас товарищество собственников и все жильцы более-менее сплоченные, то этот факт обсуждался. Мы пытались поговорить с Татьяной, спросить, нужна ли какая-то помощь и в чем загвоздка, но она всегда реагировала враждебно, мол, не лезьте (это мягко говоря).

Витеблянка рассказывает, что, пока дети были несовершеннолетними, все «шалости» с неоплатой «коммуналки» сходили собственнице с рук: и в самом деле, не должны школьники страдать за то, что родители у них непутевые. Но как только младшему сыну исполнилось 18, товарищество начало принимать меры — отключать электричество, газ. Но даже это не возымело действия: в «четырешке» продолжили накапливаться долги.

Необъяснимые пожары

— Насколько я знаю, сейчас долг за эту квартиру составляет около 19 000 рублей (в редакции есть документ, удостоверяющий, что сумма долга составляет 18 772 рубля, из них 12 799 — пеня. — Прим. Onliner). Цифра просто огромная. Мы, как добросовестные плательщики, уточняли в товариществе, почему их — уже совершеннолетних и любящих выпить — не выселят за такие долги, ведь закон это вроде как позволяет, но нам объяснили: примерно раз в шесть месяцев кто-то закидывает на счет десять-двадцать рублей и тем самым создает видимость оплаты. То есть номинально придраться не к чему — деньги идут, пусть и символические. А полгода неоплаты, требуемые законодательством, после которых можно подавать в суд, никак не могут состояться. Кто-то им подсказал такую схему, и они с удовольствием ею пользуются.

Соседи проблемной квартиры рассказывают, что шум и драки — это обыденность для «четырешки». Собаки, которые справляют нужду прямо в комнатах, а не на улице, — тоже. Да и дети, увы, пошли не по той дорожке: одна из дочерей недавно была задержана за кражу, сын уехал в больницу специфического профиля.

— Рядом с ними просто страшно жить, — продолжает женщина. — И если собак и драки можно пережить, то как быть с пожарами (а вероятнее всего, поджогами)? Один произошел 6 января в три часа ночи — люди из квартир сверху проснулись от запаха дыма и вызвали МЧС, а второй — 19 января около часа дня. Так это хорошо, что все обошлось, адекватные соседи смогли вовремя отреагировать. А если бы все пошло по другому сценарию? Надышались бы дымом и не проснулись, и все из-за таких вот жильцов.

Причем сейчас вообще непонятно, кто находится в квартире: хозяйки давно не видно, и она, по слухам, вроде как находится в России, дети — кто где. В «четырешке» на пожаре находился какой-то странный мужик, который не мог объяснить, кто он и что здесь делает.

Я понимаю, что у нас социальное государство и мы поддерживаем малоимущих, многодетных и так далее. Но надо же как-то контролировать людей — тех, кому вы помогли. Потому как, когда что-то достается бесплатно, это не ценится и не бережется. Да и потом: сегодня они устроили пожар, завтра что-то нахимичат с газом и взорвут весь дом. От таких вот жильцов страдают все остальные, а главное — сделать ничего нельзя, они как будто неприкасаемые, — заключает жительница многоэтажки.