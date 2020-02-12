Ученые: Если человек ест руками, пища кажется вкуснее 2 12.02.2020, 13:06

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Тактильный контакт усиливает сенсорное восприятие мозга.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что тактильный контакт усиливает сенсорное восприятие мозга еще до того, как еда попадет в рот. Подробнее об этом со ссылкой на The Daily Mail рассказывает портал MEDdaily.

В рамках первого эксперимента ученые университета Стивенса попросили 45 добровольцев взглянуть на сыр прежде, чем взять его и съесть. До и после производилась оценка качеств продукта. При этом 50% добровольцев держали сыр на коктейльной палочке, а остальные — пальцами. Добровольцы, которые контролировали себя в еде, заявили, что сыр был вкуснее, когда они держали его руками. Они же съедали больше сыра, чем остальные.

Во втором эксперименте 145 студентов были разделены на две группы. Первая группа должна была следить за питанием, сокращая объем потребления пищи. Вторая группа могла спокойно наслаждаться едой. Всем добровольцам дали по 4 пончика (50% получили коктейльные палочки для еды, 50% должны были есть руками).

Как и в первом эксперименте, участников попросили посмотреть на еду и оценить ее вкусовые качества. Группа, которая должна была себя контролировать в еде, более позитивно оценивала вкусовые качества пончиков, если ела их руками.

Эксперты констатируют: для людей, которые регулярно контролируют потребление пищи, прикосновение вызывает усиленную сенсорную реакцию, делая пищу более привлекательной. Но это актуально только для людей, обычно ограничивающих себя в питании. Если люди себя не ограничивают, еда не казалась им вкуснее, когда они держали ее руками.