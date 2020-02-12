Как школы в Украине будут переходить на украинский 1 12.02.2020, 13:13

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Они должны это сделать к сентябрю 2020.

С сентября 2020 года русскоязычные школы должны перейти на украинский язык обучения. А школы с языками нацменьшинств, которые принадлежат к языкам Евросоюза — с сентября 2023-го. По словам министра образования Анны Новосад, эта разница в переходе связана с тем, что детям, которые обучаются на русском, будет легче выучить украинский, ведь языки находятся в одной языковой группе.

Сейчас, по данным Министерства образования и науки (МОН), в Украине функционируют 125 русскоязычных школ. Также 43 частные школы преподают на русском языке. Как Министерство образования планирует осуществить этот переход — разбиралось hromadske.ua.

Почему русскоязычные школы переходят на украинский

Закон, который предусматривает переход средних школ на украинский, приняли еще в 2017 году при предыдущей команде Министерства образования и науки. Новый министр образования Анна Новосад заявляла, что министерство продолжит реформу. 16 января 2020 года Верховная Рада Украины приняла новый закон «Об образовании». Он более детально прописывает правила перехода на украинский и предусматривает три модели изучения государственного языка в школах:

Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, которые не проживают в среде своего языка и у них нет государства, которое бы этот язык защищало и развивало. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Они будут учиться на крымскотатарском языке с 1 до 11 (12) класса вместе с изучением украинского языка.

Вторая модель — для школ нацменьшинств, языки которых принадлежат к языкам ЕС. Официальных языков Евросоюза всего 24 и, естественно, русского, среди них нет.

Третья модель касается меньшинств, язык которых относится к той же группе, что и украинский, то есть, к славянским языкам.

Как будет осуществляться переход с русского на украинский

Уже в сентябре школы, в которых преподавали на русском языке, должны с пятого класса перейти на украинский. Около 80% предметов будут на государственном языке. По словам министра образования Анны Новосад, у школьников все равно будет возможность изучать родной язык. Также русский можно будет и дальше учить на факультативах и внеклассном обучении. Предметы в начальной школе (с 1 по 4 класс) детям будут преподавать на их родном языке.

Директор 88 школы в Киеве Светлана Мишнева рассказала hromadske, что пока не знает, как будет осуществляться такой переход.

«На данный момент у нас нет конкретного механизма, чтобы понимать, как его воплощать. В законе сказано, что начальная школа может продолжать обучение на русском языке. Я думаю, эту часть мы сохраним, в начальной школе мы будем набирать классы как на украинском, так и на русском языке. Мы для себя не видим никакой катастрофы в этом», — сказала директор.

В комментарии «Радио Свобода» сооснователь общественной организации «Смарт образование» Иванна Коберник рассказала, что если семья живет в районе, за которым закреплена русскоязычная школа, но родители хотят, чтобы их ребенок учился с первого класса на украинском, школа должна создать такие классы. «Но если есть заявления родителей, которые хотят в начальной школе с 1 по 4 класс учиться на русском, то для них создают русскоязычный класс. Эта гибкость, по моему мнению, является очень важной и справедливой», — объяснила Коберник.

Что касается старшей школы, по словам министра образования Анны Новосад, у учеников будет адаптационный период, чтобы у них не возникло проблем с изучением предметов на другом языке.

Министр также подчеркнула, что по результатам первого года такого обучения, возможно, придется скорректировать программы.

В киевской школе №85 переход русскоязычных школ на украинский также не считают проблемой. По мнению директора Татьяны Федуновой, знания украинского языка необходимы детям, ведь они же будут продолжать дальше и учиться, и жить в Украине.

«Вы знаете, я сегодня зашла в 10 класс, у меня был урок философии, и задала вопрос, говорю: ребята, поднимите руку те, кто не смог бы дать интервью на украинском языке? Ни одной руки, даже из тех, кто прибыл в этом году, дети были из Беларуси, были из России, даже они были согласны давать интервью на украинском языке», — рассказала Федунова.

Будут ли русскоязычные частные школы переходить на украинский

Согласно новому закону, частные учреждения, которые обеспечивают получение полного среднего образования, могут самостоятельно выбирать язык обучения. Кроме школ, которые получают государственное финансирование. Несмотря на это, частные школы также должны обеспечить надлежащее изучение государственного языка.

Как к переходу будут готовить учителей

Для учителей министерство подготовит специальные курсы повышения квалификации и откроет летнюю школу для улучшения знаний языка.

«Нам сейчас важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном и подтянули свою терминологию», — заявила Анна Новосад.

В министерстве образования отметили, что посещение курсов и летней школы будет добровольным. Целевой аудиторией таких курсов являются около 15 тыс. педагогов. В конце 2019 года половина учителей, которые переходят на преподавание предметов на украинском языке, уже прошли тренинги по украинскому языку.

Директор 88 школы Светлана Мишнева рассказала hromadske, что их школе могут и не понадобиться курсы повышения квалификации.

«У нас учителя опытные и те, кому нужно было, уже овладели терминологией, как правило, какой-то особой проблемы нет. Может быть курсы среди наших практически никому и не понадобятся, потому что вот у нас один класс русский и на параллели есть также украинский. Мы часто работаем параллельно на двух языках», — заявила Мишнева.

В 2017-2018 годах в школы доставили 83 654 украино-российских, российско-украинских терминологических словарей. Они содержат более 7 тыс. наиболее распространенных понятий по истории, географии, математике, физики, биологии, химии, информатики, филологии и правоведению.

Как к переходу будут готовить школьников

Министерство планирует запустить летом языковые лагеря при школах для учащихся 5-11 классов с обучением на русском языке. В МОН отметили, что такие лагеря будут служить дополнительной поддержкой для учеников, которые будут переходить на обучение на государственном языке.

В бюджете предусмотрено 4 млн гривен ($166,6 тыс.) на летние языковые лагеря для детей. Эти средства, по данным МОН, должны направить на разработку программ и на подготовку тренеров среди учителей школ с обучением на русском языке.

Ученики 11 класса 88 средней киевской школы рассказали hromadske о том, что они думают о переходе русскоязычных школ на украинский язык обучения.

«Я с Донбасса и меня не ущемляет этот закон. Мы живем на территории Украины, государственный язык у нас украинский. У нас было на весь город две украинских школы. Из-за этого после переезда я не могла полностью обучаться на украинском языке, потому что я им просто не владела. Поэтому мы нашли школу, в которой у меня есть возможность обучаться на языке, который я знаю. За это время я выучила украинский», — рассказала ученица.

По словам школьников, в их школе учится много приезжих детей из постсоветских стран, поэтому сложности могут возникнуть именно у них. Но в каждом классе есть украинский язык и литература, поэтому, попав даже в русскоязычную школу, дети начинают изучать украинский.

Татьяна Федунова считает, что главное — не манипулировать эмоциями граждан. «Здесь, мне кажется, нужно убрать эмоциональный окрас, эмоции, которые не дают возможности увидеть, что эти дети будут учиться в Украине, им нужны знания украинского языка и мы даем им эти знания. Я думаю, что эмоции уйдут, а все точки над “і” расставит время», — сказала директор 85 школы.