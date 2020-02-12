Блогер Лёха Кочегар принес уголь и валежник в приемную Путина 12.02.2020, 13:24

Акция стала ответом на отношение Кремля к жителям Забайкальского края.

Известный в Забайкалье блогер Алексей Закружный (Лёха Кочегар) написал письмо президенту России Владимиру Путину и принес его в приемную главы государства в Чите вместе с куском угля и связкой валежника. В письме блогер просит ускорить газификацию Забайкальского края для улучшения экологической ситуации. Весь процесс визита в приемную блогер снял на видео и выложил его на свой канал в Youtube, сообщает sibreal.org.

"Сегодня мы сюда пришли по поводу газа в Забайкалье. Принесли подарки и письмо написали от жителей Забайкальского края. Может, сжалятся над нами и проведут голубое топливо. Принесли уголь и валежник, который нам разрешили собирать", — заявил блогер.

Закружный объяснил: уголь и валежник жителям президент разрешил собирать, но от мороза в минус 40 они мало помогают, к тому же дым из труб вредит экологии.

О необходимости скорейшей газификации Забайкалья заговорили текущей зимой, когда в Чите стоял сильный смог. Власти региона признали: проблема в печном отоплении и устаревшем оборудовании котельных. Выходом из ситуации называли, в том числе, перевод котельных на газ.

Блогер Лёха Кочегар дважды был оштрафован за оскорбление президента России. Кроме того, его штрафовали за участие в митинге якутского шамана Александра Габышева.