Брестский чулочный комбинат снова удивил своих покупателей 12.02.2020, 13:28

Вскоре новая продукция появится в фирменных магазинах чулочки по всей стране.

Брестский чулочный комбинат вновь представил носки, но теперь с запахами (разумеется, приятными!). Новые носки брестская «чулочка» выпустила в сотрудничестве с Брестским заводом бытовой химии, пишет tut.by. Линейка включает в себя пять ароматов и столько же цветов. Салатовая пара – с запахом зеленого яблока, белые пахнут лимоном, оранжевые – апельсином, ярко-желтые – цитроном, розовые – малиной. Носки упакованы в банки, по форме напоминающие упаковку для йогуртов или желе.

«Сначала была идея сделать спортивные носки в банках, которые удобно брать с собой на тренировку или в поход. Долго искали крышку. По мере приближения к цели появилась задумка добавить запах. И теперь имеем пять цветов носков, пять запахов.

Запах, естественно, продержится только до первой стирки», – рассказал директор «БЧК» Сергей Жевнерович.

Вскоре новая продукция появится в фирменных магазинах чулочки по всей стране.