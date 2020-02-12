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Фотофакт: Как выглядят три лучших хостела Европы

  • 12.02.2020, 13:33
Фотофакт: Как выглядят три лучших хостела Европы

Эксперты выбирали победителя, основываясь на отзывах постояльцев, по пяти критериям.

Популярный сервис онлайн-бронирования Hostelworld назвал победителей престижной премии HOSCARs, которая вручается лучшим хостелам мира на основе отзывов постояльцев, пишет tio.by.

Так, лучшим в Европе хостелом стал 5 Terre Backpackers, находящийся рядом с нацпарком Чинкве-Терре в Италии.

Второе место досталось хостелу The Roadhouse Prague в Праге (Чехия).

Третье — Soul Kitchen в Санкт-Петербурге.

Эксперты оценивали 17 800 хостелов из 170 стран мира, основываясь на отзывах постояльцев, по пяти критериям: соотношение цены и качества, оборудование и чистота помещений, местоположение, общая атмосфера и персонал.


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