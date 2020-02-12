Новый глава Офиса Зеленского рассказал о планах сделать из Донбасса цветущий край 12.02.2020, 13:40

АНДРЕЙ ЕРМАК

Андрей Ермак уверен, что этот регион Украины может стать передовым.

Прекращение войны в Донбассе остается приоритетным вопросом для президента Украины Владимира Зеленского и его Офиса.

Об этом заявил новоназначенный руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге 12 февраля, пишет "Украинская правда".

На своем первом брифинге в новой ипостаси Ермак очертил направления, которые являются приоритетными для Офиса президента. Одним из приоритетов он назвал прекращение войны в Донбассе, реинтеграцию этого края:

"Мы должны сделать из Донбасса, с места, которое сегодня во всем мире ассоциируется с войной, сделать действительно цветущий край. Где будет развиваться экономика. Есть такая мечта. После войны мы действительно хотим там сделать современный экономический хаб. Завести новые технологии, новые бизнесы. Это наша территория и она заслуживает того, чтобы получить вторую жизнь".

Относительно проведения выборов в Донбассе Ермак отметил, что они должны состояться согласно украинскому законодательству.

"Согласно украинскому законодательству невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные военные группировки, какие-либо незаконные вооруженные люди и если граница не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве, а выборы мы планируем провести на 100% согласно украинскому законодательству", - заявил Андрей Ермак.