В Гомеле прямо в отделе милиции застрелился мужчина 12.02.2020, 13:47

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В СК проводят проверку.

В одном из отделов милиции Гомеля прямо в кабинете застрелился мужчина, сообщает Telegram-канал NEXTA. В УВД tut.by подтвердили факт инцидента.

— Днем 11 февраля в Железнодорожном РОВД Гомеля произошло ЧП, повлекшее смерть человека. Все материалы проверки, в том числе видео с камер наблюдения, переданы в СК. Там проводят проверку, — сообщил официальный представитель УВД области Виталий Пристромов.

По информации NEXTA, одному из местных охотников при прохождении очередной медицинской комиссии поставили диагноз из области психиатрии. На следующий день к мужчине пришел участковый и изъял как ружье, так и патроны, — его заболевание более не позволяло их хранить по закону. После этого милиционеры дали гомельчанину полгода, чтобы продать оружие.

Днем 11 февраля мужчина, по неподтвержденной информации, пришел в РОВД и попросил сфотографировать ружье, чтобы разместить объявление о продаже. Оружие мужчине дали. Он якобы протирал его от пыли, сотрудник, под присмотром которого все происходило, отвлекся — и охотник зарядил ружье и выстрелил себе в голову.

Мужчина погиб на месте.