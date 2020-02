Купленный успех Китая 5 12.02.2020, 16:01

В китайской науке применяется крайне сомнительная практика.

"Сотни медицинских исследований, опубликованных в научных журналах, возможно, были подделаны агентствами. Если подозрения подтвердятся, репутация Китая как научной нации пошатнется", - пишет немецкий журнал Der Spiegel (перевод — inopressa.ru).

"В начале 2018 года Китай сверг с престола США: впервые в истории китайские ученые опубликовали больше научных статей, чем их коллеги из США. Стало ясно, что Китай все больше выступает конкурентом западного мира также и в соперничестве за лидерство в науке", - отмечает журналистка Юлия Мерлот.

"Однако успеху китайской науки, очевидно, способствует крайне сомнительная практика. Количество публикаций сильно влияет в стране на возможность сделать карьеру. В блоге For Better Science немецкий биолог Леонид Шнайдер совместно со своими коллегами-исследователями собирает исследования китайских медиков, которые, вероятно, основываются не на настоящей исследовательской работе, а составлены и представлены для публикации агентствами по заказу ученых".

"При этом проблема состоит не только в обмане как таковом, но и в том, что поддельные исследования, опубликованные в авторитетных научных журналах, служат другим ученым в качестве основы для их работы. Они также могут использоваться как доказательство бессмысленной терапии, предостерегают Шнайдер и коллеги".

"Как утверждают исследователи, они обнаружили почти 300 фейковых исследований, написанных агентствами. Они опубликованы в научных журналах авторитетных издательств, в том числе Wiley, Elsevier и Springer Nature".

"В работах биологи нашли изображения, которые, вероятно, были созданы при помощи графических редакторов. (...) Исследователи также обнаружили в разных, независимых друг от друга исследованиях, повторяющиеся изображения".

"Подозрения вызвало у Шнайдера и его коллег также то, что в некоторых исследованиях в качестве контактов авторов указаны почтовые ящики Google. При этом в Китае невозможно воспользоваться Google, не нарушив закон". К тому же сами названия электронных адресов вызывают сомнения в серьезности их владельцев, говорится в статье.

"Большая часть затронутых научных журналов указывает, что перед публикацией исследования проверяются независимыми экспертами и редакторами. (...) Подобная экспертная оценка осуществляется и в журнале Journal of Cellular Biochemistry издательства Wiley, тем не менее и там блогеры нашли 42 подозрительные публикации, всего под подозрение попало 61 исследование, опубликованное издательством". Один из исследователей For Better Science считает, что в предполагаемом обмане участвует один из сотрудников научного журнала".

"Издательство Elsevier, в котором блогеры обнаружили 59 подозрительных исследований, сообщило в ответ на запрос Der Spiegel, что работа мошеннических агентств представляет собой проблему уже много лет - наряду с Китаем она практикуется в Индии, России и Иране. Некоторые сайты агентств-обманщиков уже заблокированы, но некоторые агентства не представлены в интернете, поэтому, по словам издательства, с ними тяжело бороться", - передает Der Spiegel.