Эмбарго Евросоюза на оружие для Беларуси продлится еще год 12.02.2020, 14:03

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На этот раз без исключений.

Послы Евросоюза приняли решение продлить еще на год эмбарго для Беларуси, введенное в 2004 году. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Юзьвяк.

«Послы ЕС сегодня решили продолжить эмбарго на поставки оружия в Беларуси еще на один год. На этот раз без исключений», - сообщил журналист в Twitter.

Ограничительные меры в отношении Беларуси были впервые введены в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста.

В прошлые годы Совет ЕС делала исключение из ограничительных мер и позволяло экспортировать оборудование для биатлона и ограниченное число специальных спортивных ружей и спортивных пистолетов в Беларусь.