«Момент истины»: как в Сочи осадили Лукашенко 13 12.02.2020, 14:24

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На нефть и газ из России вряд ли уже когда-либо будет получена скидка.

Россия и Беларусь договорились о цене на нефть и газ на 2020 год, и судя по всему, на абсолютно невыгодных для последней условиях. Похоже, что глава Кремля Владимир Путин решил осадить своего белорусского коллегу Лукашенко, пишет obozrevatel.com.

В начале 2020 года Россия прекратила поставки нефти в Беларусь. Основной причиной стало отсутствие контрактов между белорусской стороной и российскими госкомпаниями "Роснефть" и "Газпром нефть".

Переговоры о продлении договора длились еще с начала декабря 2019 года, однако прийти к соглашению смогли только после переговоров на высшем уровне в пятницу, 7 февраля.

Стороны пришли к соглашению, что Беларусь готова покупать российскую нефть по мировым ценам. Кроме этого, базовый вариант цены российского газа для Беларуси определен на уровне 127 долларов за 1 тысячу кубометров при поставках в марте-декабре 2020 года.

Этому соглашению предшествовал скандал: белорусский правитель обиделся на то, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для Беларуси.

И пока по конкретным ценам стороны не договорились, то стоимость поставок газа из РФ уже озвучена, и она осталась на уровне 2019 года. И вроде бы негодовать не из-за чего, но на самом деле у Лукашенко было немного другое виденье. Дело в том, что согласно дорожным картам по интеграции, которые согласовали две стороны, к 2021 году планировалось достичь равных цен на газ между странами, а это в пределах 70 долл., как для Смоленской области, которая граничит с Беларусью.

Лукашенко предлагал начинать двигаться в этом направлении уже с 2020 года, но энергетический пакет странам до сих пор не удалось согласовать.

С другой стороны, белорусский правитель указал на то, что в Европе цена газа достигает 100 долл. за тысячу кубометров против 127 долл., которые предлагает Минску Москва: "Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите", – заявил он за несколько дней до последнего раунда переговоров.

Вместе с этим он обвинил РФ в ежегодной потере 9 млрд долларов на двусторонней торговле.

В принципе переговоры еще не закончились, но СМИ пишут, что вряд ли Лукашенко удастся выбить значительную скидку у Путина.