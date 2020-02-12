Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу 12.02.2020, 14:37

1,215

Хуан Гуайдо в Каракасе, 11 февраля 2020 года

Фото: NurPhoto

Законный президент был в Европе и США, несмотря на запрет суда покидать страну.

По возвращении в Каракас политик призвал сторонников к новым протестам против режима Николаса Мадуро, пишет dw.com.

Лидер оппозиции и законный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо вернулся на родину после трехнедельной поездки по Европе и США. Фотография Гуайдо, проходящего паспортный контроль в аэропорту Каракаса, была опубликована в его Twitter вечером во вторник, 11 февраля.

Прибыв в столицу Венесуэлы, Гуайдо призвал сторонников к новым демонстрациям протеста против режима Николаса Мадуро. «Мы не получим по-настоящему свободные выборы даром», - приводит слова политика издание El Nacional. Кроме того, Гуйадо анонсировал создание «Фонда Венесуэлы» для оздоровления экономики.

Гуайдо совершил зарубежное турне, несмотря на судебный запрет покидать страну. На встречах с иностранными лидерами он призывал усилить давление на правительство Мадуро.

Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

Борьба за власть между левонационалистами во главе с Мадуро и правоцентристами во главе с Гуайдо идет уже несколько лет. В январе 2019 года Хуан Гуайдо был избран президентом Венесуэлы, что было признано более чем 50 странами мира. Тем не менее, в стране власть по-прежнему удерживает Николас Мадуро, на стороне которого находится армия.